Washington -Ein Besuch bei Präsident Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle hat eine 106-Jährige überglücklich gemacht: In einem am Sonntag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Virginia McLaurin im Weißen Haus empfangen wird. Mit einem enthusiastischen „Hi“ stürmt die alte Dame auf das Präsidentenpaar zu, als der Zeremonienmeister ihren Namen nennt.

„Machen Sie langsam“, ruft Obama der kleinen schwarzen Frau im blauen Kostüm zu, als sie die Arme ausbreitet, um Michelle zu herzen. „Sie ist 106“, sagt er zu seiner Frau. „Nein, sind Sie nicht“, wendet sich Michelle an die Besucherin und fügt hinzu: „Ich möchte einmal werden wie Sie.“ „Das können Sie“, antwortet McLaurin, bevor sie beide an der Hand nimmt und alle drei zu tanzen beginnen. „Was ist das Geheimnis, mit 106 noch zu tanzen?“, fragt Obama, woraufhin die in Washington lebende Frau vor Freude kichert. Für ein Foto mit McLaurin geht Michelle dann leicht in die Knie.

McLaurin erlebte seit ihrer Geburt 18 US-Präsidenten, doch erst Obama erfüllte ihr den Wunsch nach einem persönlichen Treffen. „Ich dachte, ich würde niemals ins Weiße Haus kommen, und ich sage Ihnen, ich bin so glücklich“, sagt sie in der Videoaufzeichnung. (afp)