Wer würde dem Chef nicht mal gerne ordentlich die Meinung geigen? Wohl fast jeder, wären da nicht die möglichen Konsequenzen...

Michael Stuban (58) konnten die egal sein. Er verabschiedete sich nach 35 Jahren bei der Pennsylvania Turnpike Commission (PTC) in den Ruhestand und sollte für die Personalabteilung einen letzten Exit-Fragebogen ausfüllen.

Das tat der 58-Jährige mit Vergnügen. Und seine Antworten hatten es in sich.

„Ich würde niemandem empfehlen, hier zu arbeiten“

„Die letzten fünf Jahre waren schrecklich“, schreibt er. „Die Führungskräfte haben jeden Bezug zum Durchschnittsangestellten verloren und kümmern sich nur um sich selbst.“

Die Vergabe der Posten erfolge sowieso nur nach politischen Gesichtspunkten. „Es geht darum, wen du kennst, nicht was du kannst“, so Stuban. Alles andere sei „Bullshit“.

Abschließend heißt es: „Ich würde aktuell niemandem empfehlen, in der PTC zu arbeiten.“ Rums! So verabschiedet man sich mit einem Knall aus dem Unternehmen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Antworten gingen an alle Mitarbeiter

„Sie haben nach einem ehrlichen Exit-Interview gefragt und ich gab ihnen eins“, sagte der Ex-Mitarbeiter der „Phildadelphia Daily Mail“. Er habe den Fragebogen Minuten vor seinem offiziellen Ruhestand abgeschickt.

Brisant: Stuban schickte die Antworten nicht nur an die Personalabteilung, sondern über den Mailverteiler an die gesamte Firma – und damit an mehr als 2000 Mitarbeiter. Auch online sind seine Antworten abrufbar.

Und was sagt der Chef dazu?

Wie die „Philadelphia Daily News“ berichtet, habe der ebenfalls den „Allen antworten“-Button genutzt: „Mr. Stuban… ich glaube nicht, dass wir uns je getroffen haben, und nachdem ich Ihren Exit-Fragebogen gelesen habe, bin ich dankbar dafür.“

(so)