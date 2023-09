Die „Nachwölfe“ knattern durch Berlin. Der nationalistische russische Rockerclub erinnert an diesem Montag mit einer Motorradrundfahrt durch Berlin an den Tag des Sieges der Sowjetarmee über Nazideutschland vor 71 Jahren.

Polizeibeamte kontrollieren Angehörige des Ablegers des Motorradclubs «Nachtwölfe» am 09.05.2016 in Berlin am Sowjetischen Ehrenmal in Treptow. Die Motorradgang "Nachtwölfe" hat an das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Sieg über den Faschismus erinnert. Der 9. Mai ist in Russland der «Tag des Sieges». dpa