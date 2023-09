Moskau -Im Nordwesten Russlands sind 14 Teilnehmer eines Ferienlagers in einem See ertrunken. Die Jugendlichen wurden auf dem See Sjamosero in Karelien von einem Unwetter überrascht, wie ein Sprecher des Ermittlungskomitees am Sonntag, Wladimir Markin, sagte. Markin korrigierte eine vorherige Angabe, wonach auch ein Erwachsener unter den Opfern war: Die Opfer seien zwischen 2002 und 2004 geboren. Wie das Katastrophenschutzministerium mitteilte, war eine größere Gruppe in der Nacht zum Sonntag mit zwei Booten und einem Schlauchboot-Floß auf dem See unterwegs, als sie von dem schweren Sturm überrascht wurde. Rettungskräfte konnten demnach mehr als 30 weitere Menschen an Land holen. Offenbar trugen die Jugendlichen keine Schwimmwesten, wie der russische Kinderschutzbeauftragte, Pawel Astachow, sagte. Markin schloss aus der Tatsache, dass kein Erwachsener unter den Opfern war, eine mangelnde Fürsorge der Betreuer: „Das zeigt, dass die Betreuer, die die Jugendlichen begleiteten, nicht genug getan haben, um sie zu retten, sondern dass sie mehr an ihr eigenes Leben dachten“, sagte er. Vier der Betreuer des Ferienlagers wurden nach dem Unglück festgenommen. (afp)