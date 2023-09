Moskau -Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Samstag in Surgut im äußersten Norden Russlands wahllos auf Passanten eingestochen und dabei acht Menschen verletzt. Wie das russische Ermittlungskomitee mitteilte, wurde der Angreifer von der Polizei erschossen.

Die Attacke ereignete sich demnach gegen 11.20 Uhr Ortszeit (08.20 Uhr MESZ) auf offener Straße im Zentrum der sibirischen Stadt. Zwei der Opfer seien schwerverletzt, erklärte die Regierung des Bezirks Chanti-Mansi, in dem die Stadt liegt. Die Identität des mutmaßlichen Täters war demnach zunächst unklar.

Täter möglicherweise psychisch krank

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die Messerattacke für sich in Anspruch genommen. Ein „Soldat“ der IS-Miliz habe den Angriff in Surgut ausgeführt, meldete das IS-Sprachrohr Amaq. Die russischen Ermittler hatten zuvor einen terroristischen Hintergrund eher ausgeschlossen. Der Angreifer soll den russischen Behörden zufolge ein Mann aus der Gegend sein. Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees wird untersucht, ob er womöglich psychisch erkrankt war.

Die Regierung rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Die Medien sollten auf alle Spekulationen verzichten. Surgut liegt rund 2100 Kilometer nordöstlich von Moskau. (afp)

