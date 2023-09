Paris -Knapp eine Woche nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen.



Der Rahmen für den ersten Russland-Besuch Macrons als Staatschef ist deutlich pompöser als der für Merkel in Sotschi, doch die Schwierigkeiten sind die gleichen: „Gemeinsame Haltungen zu den internationalen Krisen zu entwickeln“, wie es der Elysée-Palast nennt.



Putin revanchiert sich für festlichen Empfang

Putin empfängt den französischen Staatschef im prunkvollen Konstantinpalast bei St. Petersburg, der am Meer gelegenen Sommerresidenz Peters des Großen. Damit revanchiert sich Putin für den festlichen Empfang, den ihm Macron vor rund einem Jahr auf Schloss Versailles bereitete.



Am Freitag ist Macron dann Ehrengast beim 22. Wirtschaftsforum in St. Petersburg, gemeinsam mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Zuvor gedenkt er mit seiner Frau Brigitte der hunderttausenden Opfer der Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Macron sucht Verständigung bei heiklen Fragen

Wie bereits Merkel sucht Macron eine Verständigung mit Putin bei heiklen Fragen wie der Syrien-Politik und dem Konflikt in der Ostukraine. Dabei setzt er laut Elysée-Palast auf einen „konstruktiven, aber klaren Dialog: Wenn es Meinungsunterschiede gibt, sprechen wir sie an.“ Die gibt es vor allem mit Blick auf Syrien: Russland gilt als der wichtigste Verbündete der Regierung in Damaskus.



Kurz vor dem Merkel-Besuch in Sotschi hatte Putin demonstrativ den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad am selben Ort empfangen. Macron wirft Assad dagegen den Einsatz von Giftgas gegen die eigene Bevölkerung vor. Er ordnete deshalb gemeinsam mit den USA und Großbritannien im April Luftangriffe gegen mutmaßliche Standorte der syrischen Chemiewaffenproduktion an.



Putin gibt sich in einigen Punkten kompromissbereit

Im Ukraine-Konflikt kann Macron auf erste Verhandlungsergebnisse Merkels bauen: Nach dem Treffen mit der Kanzlerin in Sotschi gab sich Putin in einigen Punkten kompromissbereit. So beschwichtigte er etwa Sorgen, Russland werde die wirtschaftlich wichtigen Gaslieferungen durch die Ukraine einstellen, wenn die Pipeline Nord Stream 2 unter der Ostsee in Betrieb genommen wird.



Das könnte Sie auch interessieren:

Grundsätzliche Übereinstimmung gibt es zwischen Macron und Putin in dem Ziel, das Atomabkommen mit dem Iran auch nach dem Ausstieg der USA zu erhalten. Allerdings wirbt der russische Präsident für eine „strikte Anwendung“ des Vertrags von 2015, während Macron sich für ein „erweitertes Abkommen“ stark macht, um Bedenken von US-Präsident Donald Trump entgegenzukommen.



Was Macron von seinem russischen Gegenüber hält, formulierte er bei seinem Besuch in Washington im April so: „Wir dürfen uns gegenüber Präsident Putin niemals schwach zeigen“, sagte er dem Sender Fox News. „Wenn jemand schwach ist, nutzt er das aus.“ (afp)