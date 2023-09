Der Oberste Gerichtshof in Russland hat die Freilassung des Oppositionellen Ildar Dadin angeordnet, der wegen friedlicher Proteste gegen Staatschef Wladimir Putin in Haft sitzt.

Aktivist ist Sonderfall in russischer Justiz

Das Gericht folgte am Mittwoch einem Antrag der Staatsanwaltschaft und urteilte, dass Dadins Strafe aufgehoben und sein Fall zu den Akten gelegt werden soll, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Der 34-Jährige habe ein Recht auf „Rehabilitierung“, was auch Entschädigungszahlungen einschließt.

Dadins Fall sorgt in Russland und international seit längerem für Wirbel. Der Aktivist ist der einzige Häftling in Russland, der wegen der Teilnahme an friedlichen, aber nicht genehmigten Demonstrationen auf der Grundlage einer 2014 beschlossenen Neuregelung im Gefängnis sitzt.

Urteil nach Überprüfung des Falls

Vor knapp zwei Wochen hatte das Verfassungsgericht eine Überprüfung des Falls angeordnet – das Strafmaß müsse der Gefahr für die Öffentlichkeit entsprechen, außerdem dürfe es nur nach gewaltsamen Protesten Gefängnisstrafen geben.

Für den Inhaftierten hat das Urteil eher Symbolkraft. Er sitzt seit Februar 2015 im Gefängnis und hätte noch sechs Monate seiner Strafe absitzen müssen. In der Vergangenheit berichtete er über Folter und Misshandlungen in der Haft, Menschenrechtsorganisationen forderten mehrfach seine Freilassung.

Hoffen auf Freilassung – Angst bleibt

Protestiert hatte Dadin damals gegen die Politik von Präsident Putin. Bei der Urteilsverkündung vom Mittwoch war er per Videolink aus seiner Strafkolonie in Sibirien zugeschaltet. Seine Verteidiger hoffen, dass er nun tatsächlich bald freikommt.

Sie könne nun zu ihm nach Barnaul fahren, sagte seine Frau Anastasia Sotowa dem Sender Doschd. „Ich habe aber Angst, dass sie ihn jetzt freilassen und am nächsten Tag gleich wieder festnehmen.“ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kommentierte das Urteil vom Mittwoch nur knapp. Jede Gerichtsentscheidung „sollte respektiert werden“, erklärte er, vor allem wenn es sich um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs handle.

