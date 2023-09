Berlin -Apathie und Aggression, das seien die prägenden Merkmale des gesellschaftlichen Lebens im Russland Wladimir Putins, sagt Swetlana Gannuschkina. Die 74-Jährige setzt sich seit Jahrzehnten für Flüchtlinge in ihrem Land ein und wurde dafür im Jahr 2016 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Im Interview spricht sie über die Verhältnisse in Russland, die Propaganda Wladimir Putins und Angela Merkels Flüchtlingspolitik.

Was geht in einem Menschen vor, der erfährt, dass er auf einer Todesliste steht?

Dass ich vor einigen Jahren auf einer solchen Liste stand, habe ich nur mitbekommen, weil mich jemand deswegen anrief. Der Mann stand offenbar einer neofaschistischen Organisation nahe, die solche Listen im Netz erstellt. Er wies mich auf die Internetseite hin und fragte mich nach meiner politischen Einstellung aus. Ich habe entschieden, den Vorfall nicht zu ernst zu nehmen. Angst ist eine Eigenschaft. Bei mir ist sie von Natur aus nicht so stark ausgeprägt.

Hat der Staat Sie beschützt?

Meine Freunde wandten sich an die Ermittlungsbehörden. Das Innenministerium teilte später mit, man habe sich entschieden, kein Verfahren einzuleiten, da es – so wörtlich – „nicht möglich ist, die Personen näher zu bestimmen, die strafrechtlich verfolgt werden müssen“.

Wenn Sie das Leben im heutigen Russland in drei Worten beschreiben müssten: Welche wären das?

Mir reichen zwei Worte: Aggression und Apathie. Sie müssen sich die russische Gesellschaft derzeit wie einen Mann vorstellen, der niedergeschlagen auf seinem Sofa liegt und in dem sich Unmut gefährlich aufgestaut hat. Die Leute gehen nicht zu den Wahlen, sie sagen: „Ich kann eh nichts verändern.“ Gleichzeitig baut sich der Hass in vielen Menschen immer mehr auf: gegen Migranten, gegen Menschenrechtler, gegen alles um sie herum.

Europas fehlender Einfluss auf Putin

Es gibt in Deutschland viele, die sagen: „Präsident Putin hat auch viel Rückhalt in der russischen Bevölkerung. Das müssen wir akzeptieren.“

Vor kurzem habe ich mich im Taxi lange mit dem Fahrer unterhalten. Er schimpfte, alles sei am Boden: das Bildungssystem, die Wirtschaft, die Gesundheitsversorgung. Trotzdem sagte er, Russland habe einen großartigen Führer. „Warum ist er so großartig?“ habe ich gefragt. Er sagte, Putin habe dafür gesorgt, dass Russland in der Welt wieder geachtet und gefürchtet werde. Er verstand nicht, dass Achten und Fürchten unterschiedliche Dinge sind. Das sind die Wirkungen der Propaganda.

Glaubt Putin an das, was er sagt, oder weiß er genau, wann er die Unwahrheit verbreitet?

In meinen Augen unterscheidet Putin nicht die Lüge von der Wahrheit. Das ist typisch für einen ehemaligen Geheimdienstler. Dass einige in Deutschland denken, Putin sei eine Art Halbgott, zeigt: Putins Propaganda wirkt auch in Deutschland.

Wie soll Deutschland mit Putin umgehen?

Europa hat zurzeit keinen großen Einfluss auf Putin – deshalb ist es schwer zu sagen, was ein effektives Vorgehen von deutscher Seite wäre. Ich persönlich denke, dass Europa aus grundsätzlichen Erwägungen immer klar Position beziehen und die Dinge beim Namen nennen muss, was etwa die Ukraine-Krise und die Annexion der Krim angeht. Der Umstand, dass Putin aus einem Teil der russischen Bevölkerung Unterstützung bekommt, darf nicht als Rechtfertigung seines Handelns anerkannt werden. Es darf keine Gleichgültigkeit herrschen gegenüber dem, was passiert.

Sie engagieren sich für Flüchtlinge in Russland. Was tun Sie genau?

Wir haben Juristen, die Rechtsberatung leisten. Wir begleiten Menschen zur Migrationsbehörde – dann werden sie dort meist besser behandelt. Darüber hinaus bieten wir Sprachunterricht an, um die Integration zu erleichtern. Wir helfen Syrern, Ukrainern, aber auch Menschen, die aus Afrika nach Russland kommen.

Wie sieht die breite Bevölkerung auf Ihre Arbeit?

Wir bekommen regelmäßig Drohbriefe von Nationalisten, in denen sie uns vorwerfen, wir hätten die Flüchtlinge in das Land eingeladen. Die breite Bevölkerung verhält sich uns gegenüber meist eher gleichgültig, aber sie ist sehr negativ gegenüber den Migranten eingestellt.

Putin hat die deutsche Flüchtlingspolitik propagandistisch ausgeschlachtet und über Medien die Behauptung verbreiten lassen, Deutschland sei nicht mehr sicher. Glauben die Russen das?

Ja. Die Flüchtlinge werden als aggressive Menschenmasse hingestellt. Dann werden die Bilder mit den Worten unterlegt: „Bald kommen diese Massen auch zu uns.“ Was fehlt, ist das Gegengewicht, die positive Information über Migranten.

Wie bewerten Sie persönlich die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Ich sehe Angela Merkels Flüchtlingspolitik als Entscheidung einer sehr starken Politikerin. Unter humanistischen Gesichtspunkten habe ich großen Respekt. Meine Lebenserfahrung ist, dass nichts so pragmatisch wie Humanismus. Kurzfristig mag es teurer sein, so zu handeln. Doch wer anderen hilft, nimmt der Aggression den Wind aus den Segeln und gewinnt an Ansehen. Wer hilft, auf den hören andere – vielleicht nicht immer und sofort, aber in der Perspektive auf jeden Fall.

Buch: „Auch wir sind Russland“

„Auch wir sind Russland“ heißt das Buch von Swetlana Gannuschkina, das im Europa-Verlag erschienen ist. Das Werk ist Autobiografie, politische Analyse und – trotz aller Probleme – eine Liebeserklärung an die eigene russische Heimat.

Der Alternative Nobelpreis wird von der „Right Livelihood Award Foundation“ vergeben und durch Spenden finanziert. Er soll eine gute Lebensweise auszeichnen – und so die Ausgestaltung einer besseren Welt befördern.