Aachen -Die RWTH Aachen sucht ab 2018 einen neuen Rektor – offenbar Grund genug für einen Studenten, einfach mal sein Glück zu probieren. In seiner Bewerbung, die jetzt im Netz aufgetaucht ist, versucht der junge Mann seine offenkundig mangelnde Eignung mit Humor und Ehrlichkeit zu kompensieren. Das funktioniert sogar, reichte dem Sekretariat dann aber doch nicht ganz.

Schon seit 2013 studiere er „an dieser großartigen Universität“ Maschinenbau, schreibt er zu Beginn und gesteht sogleich schlagfertig: „Ich habe zwar immer noch keinen Bachelor, aber hey, den hatte Steve Jobs auch nicht, right?“ Als Qualifikation führt der Student zuallererst seine Tätigkeit als Ersti-Tutor an, an die er sich allerdings „nur bruchstückhaft“ erinnern könne – zu viel vergorenem Apfelsaft sei Dank.

Ein Auftreten wie Arnold Schwarzenegger

Die persönliche Note kommt in seiner Bewerbung ebenfalls nicht zu kurz: „Mein Auftreten kommt dem von Arnold Schwarzenegger gleich, in öffentlichen Ämtern fühle ich mich wohl und meine Verhandlungspartner bekommen schwitzige Hände, wenn sie mich sehen“, schreibt er. Auch in seiner Freizeit gibt er sich fleißig, hier jedoch in erster Linie an der Konsole und in der Kneipe.

Da das Gehalt „ja leider an den vom Land NRW festgelegten Tarif gebunden“ sei, schlägt der Bewerber einfach eine Verringerung der Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden vor – selbstverständlich mit Luft nach unten, „denn der Boss braucht auch mal ne Pause, ne?“

Im Sekretariat des Rektors nahm man die Bewerbung mit Humor und ließ es sich nicht nehmen, eine offizielle Absage zurückzuschicken. Dort heißt es: „Zunächst möchten wir Ihnen für Ihre Bewerbung danken. Wir haben uns köstlich amüsiert.“ Darauf folgt allerdings schnell die zu erwartende Ernüchterung. Abgesehen von seiner unzureichenden Expertise und mangelnden Berufserfahrung habe der Bewerber leider „vollkommen utopische Vorstellungen“ vom Arbeitsaufwand eines Rektors. (pne)