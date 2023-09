Berlin -Ihre Herkunft können die beiden Ryanair-Manager nicht verleugnen. Der irische Akzent von Kenny Jacobs und Edward Wilson ist unüberhörbar. Beim Interview in der Bar eines Frankfurter Hotels spricht Marketingchef Kenny Jacobs mit viel Enthusiasmus und großen Gesten über die Expansion des Billigfliegers, dessen Maschinen von Frühjahr 2017 auch vom Frankfurter Flughafen aus starten und eines Tages womöglich auch Zubringerflüge für die Lufthansa machen werden. Personalchef Edward Wilson hingegen erläutert zurückhaltend und mit leiser Stimme, warum Ryanair im Cockpit und in der Kabine Zeitarbeiter braucht.

Herr Jacobs, das Ryanair-Management hat immer wieder davon gesprochen, niemals zum Frankfurter Flughafen zu gehen, da er zu teuer und zu kompliziert sei. Jetzt stationieren Sie dort zwei Maschinen. Warum dieser Sinneswandel?

Jacobs: Tatsächlich gibt es diese Liste von Flughäfen, die Ryanair niemals anfliegen wollte. Sie wird aber immer kürzer. Dass wir auch nach Frankfurt fliegen, ist ein wichtiges Signal. Wir wollen mit 400.000 Fluggästen im nächsten Jahr beginnen. Das sind nur bescheidende 0,3 Prozent vom Passagieraufkommen des drittgrößten europäischen Flughafens. Es zeigt aber, wie sich die Luftfahrtbranche verändert.

Das ist aus Ihrer Sicht das Wesentliche dabei?

Jacobs: Der Frankfurter Flughafen will wachsen. Genauso wie etwa die Flughäfen in Köln oder Berlin. Und wenn Sie Wachstum haben wollen, bekommen Sie es von Low-Cost-Airlines und nicht von alteingesessenen Legacy-Airlines wie British Airways oder Lufthansa.

Warum können die nicht, was Ryanair kann?

Jacobs: Die Traditions-Airlines konzentrieren sich auf die Langstrecke und wollen ihr Angebot bei kürzeren Strecken nicht ausbauen, weil sie mit den Billigfliegern nicht mithalten können, nicht bei den günstigen Tickets und nicht bei den niedrigeren Kosten. Billigflieger haben jetzt einen Marktanteil von 40 Prozent in Europa, sie werden ihr Wachstum weiter beschleunigen, der Marktanteil wird in den nächsten fünf Jahren auf 55 Prozent steigen. Ryanair etwa wird immer attraktiver für Geschäftskunden.

Dafür ist Frankfurt ein guter Platz. Haben Sie deshalb beim Flughafenbetreiber Fraport angeklopft?

Jacobs: Umgekehrt, Fraport hat sich bei uns gemeldet. Wie gesagt, alle Flughafenbetreiber haben erkannt, dass sie wachsen müssen und dass Sie das mit uns können, eben auch in Frankfurt.

Und Fraport hat Ryanair mit günstigen Gebühren gelockt?

Jacobs: Zu Details machen wir keine Angaben. Nur soviel: Wir sind mit den Bedingungen in Frankfurt zufrieden. Eine neue Gebührensystematik ist von der hessischen Landesregierung genehmigt, die fördert Wachstum und bringt mehr Menschen zum Flughafen, das ist das, was der Betreiber will.

Sie wollen ihr Angebot, das zunächst aus vier Verbindungen besteht, ausbauen?

Jacobs: Da gibt es keine Garantien. Aber Europas größte Airline und Europas drittgrößter Flughafen – das passt zusammen. Wir sind happy mit den Buchungen, die es bereits gibt. Natürlich streben wir an, dass der Anteil von 0,3 Prozent steigt. Wir denken selbstverständlich darüber nach, Verbindungen für Geschäftsleute einzurichten. Wir werden uns zu gegebener Zeit überlegen, wo wir in Deutschland weitere Flugzeuge stationieren.

Welche anderen Flughäfen kommen noch in Frage?

Jacobs: Wir haben unsere Kapazitäten in Deutschland in den vergangenen drei Jahren verdoppelt, dazu brauchten wir die beiden größten Flughäfen in Frankfurt und München nicht. Berlin ist unsere am schnellsten wachsende Basis in ganz Europa, wo wir jetzt neun Flugzeuge stationiert haben. Das ist ein sehr interessanter Standort. Wir denken aber auch über München nach, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das entscheidende Punkt ist: Die deutschen Konsumenten wollen Ryaniar.

Wo liegt der substanzielle Unterschied zwischen Lufthansa und Ryanair?

Jacobs: Das ist eine Frage der Kultur. Das steckt in jedem Aspekt unseres Geschäfts. Wir haben pro transportiertem Passagier Kosten von 26 Euro – ohne Treibstoff. Dieser Wert liegt bei den Legacy-Airlines um ein Vielfaches höher. Wir nennen uns gerne Aldi der Lüfte. Mit Lebensmitteldiscountern haben wir gemeinsam, dass unser Geschäft über die Menge funktioniert. Wir haben eine Auslastung der Sitze von 94 Prozent. Bei der Lufthansa ist dieser Wert gerade um einen Punkt auf 81 Prozent gesunken.

Wilson: Bislang ist es keinem Legacy-Carrier gelungen, einen erfolgreichen Low-Cost-Carrier zu schaffen. Es handelt sich um eine disruptive Entwicklung. Billigfliegen hat die Branche umgekrempelt. Jetzt wird es die Norm. Die 20- bis 30-Jährigen erinnern sich nicht mehr an die goldenen Zeiten der Fliegerei. Wobei Deutschland mit weniger als 25 Prozent den geringsten Anteil an Low-Cost-Airlines in Europa hat. Großbritannien hat 60 Prozent. Darin steckt eine gute Nachricht für die deutschen Konsumenten: Sie können sich künftig über mehr Wettbewerb und billigere Tickets freuen.

Gehört zum Erfolgskonzept auch, den Piloten und Flugbegleitern geringere Gehälter zu zahlen?

Wilson: Das können wir uns nicht leisten. Es ist unmöglich. Denn für Piloten gibt es einen internationalen Arbeitsmarkt, auf dem sie sofort einen Job finden. Wir stellen 50 neue Flugzeuge dieses Jahr in Dienst. Dafür brauchen wir qualifizierte Piloten.

Dennoch gibt es gravierende Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen zwischen Ryanair und etwa der Lufthansa.

Wilson: Richtig ist, dass Piloten bei uns mehr als anderswo arbeiten. Doch dafür gibt es strenge Vorschriften. Ryanair-Piloten arbeiten ungefähr 825 Stunden pro Jahr. Das sind im Schnitt 18 Stunden pro Woche. Bei Legacy-Airlines arbeiten die Piloten nur halb so viel. Bei uns arbeiten weniger Menschen unter effizienteren Bedingungen.

Die deutsche Pilotengewerkschaft wirft Ihnen moderne Sklaverei vor. Ist da etwas dran?

Wilson: Das weisen wir entschieden zurück. Es kursieren in der deutschen Presse viele wilde Geschichten, die nicht zutreffen.

Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie keine Sozialabgaben für ihre Mitarbeiter zahlen.

Wilson: Natürlich zahlen wir Sozialabgaben. Für mindestens 85 Prozent unserer Kabinen-Crews aus Deutschland zahlen wir die deutschen Sozialabgaben.

Was ist mit den anderen 15 Prozent?

Wilson: Die EU-Bestimmungen sagen: Für Beschäftigte, die bereits Sozialabgaben in einem anderen EU-Staat zahlen, bleibt diese Regelung bis 2022 bestehen. In unserem Fall handelt es sich um Abgaben an den irischen Staat. Ich muss Ihnen sagen, diese Hysterie über Arbeitsbedingungen haben wir immer dann, wenn wir in neue Märkte eintreten.

Jacobs: Im offenen und sehr transparenten europäischen Markt haben wir 3000 Piloten, die für Ryanair arbeiten wollen. Die könnten überall hingehen. Warum wollen die zu Ryanair? Weil sie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen schätzen und es schätzen, abends zu ihrer Heimatbasis zurückzukehren. Die Vokabel Sklaverei ist kompletter Unsinn. Erste Offiziere werden bei uns in fünf Jahren befördert, bei der Lufthansa müssen sie darauf 20 Jahre oder mehr warten.

Aber Ihnen wird auch immer wieder vorgeworfen, dass sie einen größeren Teil von Piloten nicht direkt, sondern über Leiharbeitsfirmen anstellen. Sind das auch nur Erfindungen?

Wilson: Nehmen wir die Kapitäne, die die Hälfte der Mitarbeiter im Cockpit ausmachen: 65 Prozent sind derzeit direkt beschäftigt. Das wird in den nächsten Jahren auf 80 Prozent steigen. Der Großteil der Co-Piloten ist nicht direkt beschäftigt. Sie sind Contract-Piloten, die bei Personaldienstleistern angestellt sind, weil sie auf diese Art und Weise viel fliegen können und so am schnellsten das Geld wieder hereinholen können, das sie für ihre Ausbildung investieren mussten.

Ein weiterer Vorwurf lautet, dass Leiharbeits-Piloten keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommen.

Wilson: Für direkt beschäftigte Piloten gibt es Regeln für Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Bei Contract-Piloten besteht die Möglichkeit, Flüge, die sie wegen Krankheit nicht machen können, später nachzuholen – Piloten können bis zu 900 Stunden im Jahr fliegen. Da bestehen Spielräume. Und für das gesamte Personal in der Kabine gibt es ebenfalls Regelungen für Lohnfortzahlung.

Werden andere Airlines den Einsatz von Leiharbeits-Piloten ebenfalls verstärken?

Wilson: Contract-Piloten gibt es, solange es die zivile Luftfahrt gibt. Wir als am schnellsten wachsende Airline in Europa brauchen ein gewisses Maß an Flexibilität bei den Piloten, weil wir jedes Jahr die 50 neuen Flugzeuge in Dienst stellen, ohne langfristig voraus planen die können, wo sie eingesetzt werden. Die deutsche Pilotengewerkschaft verteidigt ein Konzept, das zu einer idealen Welt aus deren Sicht gehört, die es bei Ryanair und bei vielen anderen Airlines längst nicht mehr gibt.

Jacobs: Was sich durchsetzt, wird letztlich nicht die Cockpit-Gewerkschaft beschließen, sondern der Konsument, der von Köln nach Berlin für 19,90 Euro fliegen kann.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die als direkte Konkurrenz zu Ryanair antritt, macht Ihnen keine Angst?

Jacobs: Wir respektieren jeden Konkurrenten. Lufthansa ist eine große Airline. Aber Eurowings hat hohe Kosten, teurere Tickets und kompliziertere Prozesse. Wir sind davon überzeugt, dass wir in Deutschland den Wettbewerb beflügeln können, was letztlich zu einem insgesamt niedrigeren Niveau bei den Ticketpreisen führen wird.

Heißt das auch eine geringere Bezahlung der Beschäftigten der Airlines?

Jacobs: Das muss es nicht unbedingt bedeuten. Uns geht es vor allem um Flexibilität, nicht um die Höhe der Bezahlung.

Wilson: Und Sie dürfen nicht vergessen, dass wir als wachsendes und profitables Unternehmen unseren Beschäftigten langfristig ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit bieten können.

Aber vieles spricht dafür, dass die Zahl der Beschäftigten in der Branche insgesamt zurückgeht. Alle sprechen von der Konsolidierung in der Branche. Wird sie kommen?

Jacobs: Das hat viel mit der Entwicklung der Ölpreise zu tun. Wenn die wieder deutlich steigen, werden schwächere Anbieter ausscheiden. In den USA werden inzwischen 85 Prozent der Kurzstreckenflüge von fünf Fluggesellschaften abgedeckt. Ich prognostiziere eine ähnliche Entwicklung in Europa. Es wird auf die Lufthansa, auf die IAG-Gruppe mit Iberia und British Airways und Ryanair als den großen Drei hinauslaufen. Hinzu kommen Easyjet und Air France-KLM.

Planen Sie auch Zubringerdienste für Langstreckenflüge?

Jacobs: Damit wollen wir im nächsten Jahr beginnen. Wir sind in Gesprächen mit Norwegian und mit IAG. Auch in Deutschland sehen wir Chancen. Wir sind sehr interessiert daran, dass Passagiere mit uns auf der Kurzstrecke nach Frankfurt fliegen, um dann mit der Lufthansa nach New York gefördert zu werden.

Dann kann die Lufthansa kostspielige Zubringerflüge einstellen. Das ist die größte Angst der Pilotengewerkschaft.

Jacobs: Das mag sein. Aber das bringt Dynamik in den Markt, und das sind Geschäftsmodelle, die wir anstreben.