Egal, was an schlimmen Katastrophen oder grandiosen Naturschauspielen auf der Welt passiert: das Saarland ist immer dabei. Brennen Wälder in Kalifornien? Dann auf einer Fläche sechsmal so groß wie das Saarland. Bricht in der Antarktis eine Eisplatte ab? Zweimal so groß wie das Saarland. Verstrahlte Landstriche? Oder ein Ölteppich treibt im Golf von Mexiko? Viermal so groß wie das Saarland.

Warum ist das so?

Man weiß es nicht. Ein Phänomen, ebenso rätselhaft wie die Häufung von Saarländern in den vorderen Reihen der Bundespolitik. Deutschlands kleinstes Flächenland, 2569,69 Quadratkilometer groß und Wohnort von etwa 950.000 Menschen, muss seit Jahren nebenbei den undankbaren Job als Maßeinheit fürs Weltgeschehen erledigen. Nicht Hessen, nicht Sachsen, nicht Hamburg. Das Saarland ist Standard geworden, ein Vergleichsflächenmaß wie der Fußballplatz, nur eben 359909 mal größer.

Der Landkreis Emsland in Niedersachsen ist mit 2882 Quadratkilometern Pi mal Daumen genau so groß. Aber niemand in den Fernsehnachrichten käme auf die Idee zu sagen, im Südatlantik gebe es Inseln aus Plastikmüll, zweimal so groß wie das Emsland. Man sagt: Saarland. Und der Zuschauer denkt sich: Wer hätte das gedacht. Ganz schön groß.

Gibt man die Wortfolge „so groß wie das Saarland“ in eine Suchmaschine, hagelt es mehr als drei Millionen Ergebnisse. Es gibt sogar Saarland-Umrechner im Netz.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat einmal versucht, hinter das Geheimnis zu kommen, verhederrte sich aber in vagen Vermutungen. Menschliche Faulheit, meinten die Sprachforscher: „Saarland“ habe nur zwei Silben, das sage und schreibe sich leichter als Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen. Aber was ist mit Hessen? Bremen? Bayern?

Das Saarland hat einfach eine sympathische Größe

Auch Gunter Altenkirch weiß nicht, wie es dazu kam. Er ist Saarländer, Heimatforscher, Volkskundler und Betreiber zweier Museen über Alltagskultur und Aberglauben. Er weiß eine Unmenge über sein Land und vermutet, das Saarland habe einfach eine handliche, überschaubare und sympathische Größe. Man erkenne das südwestliche Zipfelchen allabendlich auf der Tagesschau-Wetterkarte - und das reiche. „Für uns ist das normal“, meint er. „Wir haben uns daran gewöhnt.“

Zu den Unerklärlichkeiten, an die sich die Saarländer offensichtlich auch gewöhnt haben, gehört der Umstand, viele Spitzenpolitiker fabriziert zu haben, die sich in der Bundespolitik herumtreiben. „Unser Landstrich hat einen interessanten Menschenschlag hervorgebracht“, weiß Volkskundler Altenkirch. Alte Bergbaugegend, hart arbeitende Leute, von der Geschichte hin und hergeworfen, erst 1957 der Bundesrepublik beigetreten, klein, überschaubar, man kennt sich.

Kleines Land, viele politische Größen

Aber warum auffällig viele Karrieren in Berlin, vorher Bonn? Warum ein Justizminister Heiko Maas aus Saarlouis, ein ehemaliger Superminister und heutiger Linken-Guru Oskar Lafontaine aus derselben Stadt? Warum ein Kanzleramtsminister Peter Altmaier aus Ensdorf? Eine Grünen-Vorsitzende Simone Peter aus Quierscheid?

Und dann, ist schon ein bisschen her: Peter Hartz, ja, genau der, auch Saarländer, aus Sankt Ingbert. Gerhard Schröder, nicht der aus Hannover, sondern der aus Saarbrücken: Innen-, Außen- und Verteidigungsminister in den 1960ern. Nicht zu vergessen, der Mann, den weder Ochs noch Esel aufhalten konnten: Erich Honecker, Neunkirchen (Saar).

Schon auffällig. Andersherum: Wen hat Thüringen aktuell noch zu bieten außer der Grünen Katrin Göring-Eckart aus Friedrichroda? Sogar Sahra Wagenknecht aus Jena hat längst rübergemacht an die Saar.

Zu erklären ist das alles nicht. Die US-Amerikaner haben übrigens auch ein Saarland. Es heißt Rhode Island, hat gut eine Million Einwohner und liegt an der Ostküste. Es muss in den USA ständig als Vergleich herhalten, ist 1,22 mal so groß wie das Saarland, hat aber keinen Lafontaine, Maas oder Altmaier. Von Honecker ganz zu schweigen.