Homburg -Vierlinge sind eine Rarität - zwei eineiige Zwillingspärchen auf einen Schlag eine kleine Sensation: Die vier Babys sind im Universitätsklinikum im saarländischen Homburg in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt worden. Sowohl die Mutter als auch die beiden Mädchen und die beiden Jungen seien wohlauf, sagte eine Sprecherin der Kinderklinik am Donnerstag. „Es ist alles perfekt gelaufen. Es war eine Bilderbuch-Entbindung.“ Zuvor hatte das TV-Magazin Stern TV über die Vierlingsgeburt berichtet.

Vierlinge auf natürlichem Wege enstanden

Besonders sei auch, dass die Vierlinge auf natürlichem Wege entstanden seien, sagte die Sprecherin. Mutter und Babys seien noch auf Station - und sehr glücklich. Die Kinder kamen vor rund zwei Wochen zur Welt. Mutter Lorena Acker (31) sagte Stern TV: „Als sie mir die Kinder eines nach dem anderen kurz auf die Brust gelegt haben - das war für mich das Größte.“ Die Kleinen heißen Liah, Malea, Luan und Jonah, wie die gelernte Zahnarzthelferin sagte, die mit ihrer Familie in der Nähe von Pirmasens in Rheinland-Pfalz wohnt.

Vierlinge sind sehr selten: 2017 gab es bundesweit neun Vierlingsgeburten. Von insgesamt 14 712 Mehrlingsgeburten waren 14 415 Zwillingsgeburten. Drillinge gab es 287 Mal. Zudem gab es eine einzige Fünflingsgeburt, wie das Statische Bundesamt mitteilte. (dpa)