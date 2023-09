Leipzig -Die Chefärztin sang Jacques Brel, Pias Ehemann spielte Gitarre, Otto aus der Cafeteria rezitierte Gedichte und Verwaltungschefin Sarah Marquardt moderierte.



Die gesamte Besatzung der Sachsenklinik – von Schwester Arzu bis Professor Simoni – war in der Leipziger Kongresshalle zusammengekommen. Nicht um eine neue Folge „In aller Freundschaft“ zu drehen, sondern um nochmals ihrer Kollegin Hendrikje Fitz ( †54) zu gedenken. die Schauspielerin („Pia Heilmann“) war im April an Krebs gestorben war.



„Ich bin nur nebenan“ hieß der Abschiedsabend, an dem sich die Serien-Crew vor 1000 Besuchern mit Gedichten, Liedern und Episoden an die schönsten Momente mit „Gike“ erinnerte. Der Erlös des Abends ging an „German Doctors“, einem Verein für den sich Fitz ehrenamtlich mit ihrem Herzensprojekt in Sierra Leone engagiert hatte. CWG