Evesham Township -Adam Levine (37), Sänger der US-Band Maroon 5, will dem Bruder der getöteten US-Sängerin Christina Grimmie zufolge deren Beerdigung bezahlen. „Ich habe heute Morgen erfahren, dass Adam Levine persönlich meine Mutter angerufen hat“, schrieb Marcus Grimmie auf Facebook. Levine wolle für das Begräbnis und die Überführung der Leiche aufkommen. „Ich bin sprachlos“, erklärte Grimmie, dessen Post vom Sonntag mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit) aufgriffen. Levine hatte die Sängerin 2014 als Jurymitglied der US-Castingshow „The Voice“ kennengelernt.

Die 22-jährige Nachwuchsmusikerin war am Freitagabend nach einem Konzert in Orlando von einem offenbar geistig gestörten Fan erschossen worden. Der Mann wurde dann von Grimmies Bruder attackiert und erschoss sich selber.

Am Montagabend (Ortszeit) trauerten hunderte Fans in Grimmies Heimatgemeinde Evesham Township (US-Bundesstaat New Jersey) um die Sängerin. „Sie war einer der großartigsten, selbstlosesten Menschen, die Ihr jemals kennengelernt habt“, sagte ein langjähriger Freund laut dem Online-Portal „NJ.com“ bei der Andacht. (dpa)