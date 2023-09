Faßberg -In Faßberg im Kreis Celle ist am Mittwoch eine Babyleiche in einem Abwasserschacht gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen Mitarbeiter beim Reinigen des Schachtes in einer Pumpstation auf den stark verwesten Leichnam und verständigten die Behörden.



Erste Ermittlungen erbrachten noch keine Hinweise darauf, wann und auf welche Weise der weibliche Säugling in den Schacht gelangt ist. Auch eine Obduktion konnte die Todesursache bislang nicht zweifelsfrei klären, dazu sind weitere rechtsmedizinische Untersuchungen nötig.

Mutter wird gesucht

Die Staatsanwaltschaft in Celle hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Totschlags gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Polizei sucht nun nach der Mutter des toten Säuglings, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese ärztlicher Hilfe bedarf oder sich in einer hilflosen Situation befindet. Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten. (red)

