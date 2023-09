Köln -Eltern sagen viel zu ihrem Kind, wenn der Tag lang ist. Manches wird von den Kleinen gerne absichtlich überhört oder nur mit einem mürrischen Raunen kommentiert. Vieles aufmerksam und vielleicht sogar mit Freude zur Kenntnis genommen. Und dann gibt es noch diese Sätze, die ein Kind hört und nur schwer wieder vergessen kann. Weil sie verletzend, erniedrigend oder einfach harsch, kalt und lieblos sind. Solche Worte sind nicht so leicht wegzuwischen. Sie brennen sich in die Kinderseele ein und begleiten viele Menschen oft ihr Leben lang.

Sätze, die auch Jahrzehnte später noch weh tun

Wie sehr solche verbalen Verletzungen auch noch im Erwachsenenalter wehtun, zeigt sich dieser Tage auf Twitter. Unter dem Hashtag #SagNieEinemKind sammeln User dort schlimme Eltern-Sätze, die sie sich selbst einst anhören mussten oder die sie ihrem eigenen Kind nie sagen würden.



#SagNieEinemKind ich habe wegen dir keine weiteren Kinder mehr. Du warst schlimm genug. — Tsala (@real_Tsala) January 31, 2019

#SagNieEinemKind dass du es besser gefunden hättest, wenn es gestorben wäre als es seinen ersten Asthmaanfall hatte, weil du kein krankes Kind möchtest.



Sag es auch nicht zu anderen, wenn das Kind mithört. — Daniel J. Lian (@JustLianKing) January 29, 2019

Darunter sind schockierende Beispiele, die man sich gar nicht vorstellen mag, wie etwa: „#SagNieEinemKind Ohne dich wäre alles leichter“, „#SagNieEinemKind es komme ins Heim, wenn es unartig ist“, „#SagNieEinemKind, dass es hässlich ist“, „#SagNieEinemKind es ist selber Schuld, dass alle es mobben“ oder „#SagNieEinemKind Du warst ja ein Verkehrsunfall.“



#SagNieEinemKind, dass es nervt. Ich fühle mich täglich noch so, als würde ich euch Alle nerven. — Pfanddose (@Pfanddose) January 29, 2019

Vieles wird jeden Tag einfach so dahin gesagt

Aber nicht immer sind die Sätze auf den ersten Blick als verletzend zu erkennen. Manche davon werden sicher häufig von Mütter und Vätern so dahin gesagt – ohne zu wissen, was sie beim Kind auslösen. Oft vielleicht sogar mit eigentlich guter Intention. Wie etwa dieses Beispiel, das ein User geteilt hat: „Lass mich das machen. Du kannst das nicht.“ Auf diese Weise würdigen Eltern ihr Kind herab und signalisieren ihm, dass sie ihm nichts zutrauen.



schau nicht so böse drein - sein Leben lang wird es immer versuchen in jeder Situation zu lächeln. — Cla ha (@CmdImage) January 31, 2019

Auch eine Aussage wie „Stell dich nicht so an“ klingt zunächst salopp. Das Kind aber hört: Ich bin empfindlich und muss mich immer zusammen reißen. Auch wenn man so etwas sagt wie „Dein Problem ist doch nur eine Kleinigkeit“, wird ans Kind zurück gesendet, dass es und die Dinge, die es beschäftigen, nicht wichtig sind.



#SagNieEinemKind „Mit Dir kann man sich nirgendwo blicken lassen.“ — Sterne (@sternentheater) January 29, 2019

Schlichte Aussagen mit fatalen Botschaften

Und dann gibt es noch diese Sätze, die vordergründig harmlos klingen, aber fatale Botschaften in sich tragen. Zum Beispiel, dass das Kind jedes Familienmitglied zu küssen und umarmen habe. Oder dieses Beispiel eines Users: „#SagNieEinemKind das ist unser Geheimnis. Das machen alle mit ihren kleinen Kindern“.



Was sich am Ende zeigt, ist, dass Worte viel anrichten können. Und alle Eltern immer wieder selbstkritisch darauf schauen sollten, was sie so sagen. Nicht nur im schnelllebigen Alltag, in dem man dem Kind unachtsam irgendetwas zuraunt. Sondern auch, wenn das Kind eine schwierige Situation durchmacht. Oder man als Erwachsener selbst gestresst und überfordert ist.



#SagNieEinemKind dass es nur Liebe, Zuneigung, Anerkennung verdient wenn es gute Leistungen erbringt — Orlando (@praetentioes) January 29, 2019

#SagNieEinemKind Dass es dir etwas schulde weil du es aufgezogen hast.



Eltern suchen sich aus Kinder zu haben. Nicht anders herum. — Unbunter (@unbunt_er) January 29, 2019

