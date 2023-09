Berlin -Die Urteile hätten härter kaum ausfallen können. Und sie gipfelten in dem vom CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach geäußerten Vorwurf, die Integrationsbeauftragte sei dem Bundesinnenminister und den Sicherheitsbehörden „in den Rücken gefallen“.

Aydan Özoguz hatte angesichts der Salafisten-Razzien vom Dienstag bei Phoenix skeptische Töne angeschlagen. Ob das ein richtiger Weg sei, das müssten die Sicherheitsbehörden wissen, so die Staatsministerin laut einer Vorabmeldung des Senders. Doch in der Vergangenheit sei bei vielen Razzien nichts herausgekommen. Das hinterlasse „Spuren“. „Da hat man den Eindruck von Willkür, da werden natürlich schnell auch Verschwörungstheorien wach, was man eigentlich als Staat mit diesen Menschen macht.“ Man müsse bei der Verfolgung von Islamisten darum mit „sehr großem Augenmaß“ vorgehen, mahnte Özoguz.

„Nicht gut genug ausgedrückt“

Nachdem ein Sturm der Entrüstung über sie hinweg gezogen war, relativierte die Hamburgerin am Mittwoch. Um 7.48 Uhr ließ sie eine Mitteilung verschicken, in der stand: „Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Jeder erfolgreiche Schlag gegen radikale Salafisten ist wichtig.“ Razzien allein könnten Radikalisierung aber nicht verhindern. Und der Kampf sei nur mit den Muslimen zu gewinnen. Vier Stunden später erklärte sie vor Kameras zudem, ihre Äußerungen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Vielleicht habe sie sich auch „nicht gut genug ausgedrückt“. Selbst auf mehrmalige Nachfragen weigerte sich Özoguz, ihre Mahnung zu wiederholen.

Wie immer man die Sache bewerten mag: Es ist nicht der erste Streit dieser Art.

Özoguz steht im Feuer

Als Özoguz 2013 ihr Amt antrat, galt sie vielen als „zu nett“. Und eine warmherzige Frau ist sie tatsächlich. Mittlerweile ist es mit der Nettigkeit vorüber. „Freundlichkeit ist ein wichtiges Gut“, sagte Özoguz zwar gestern. Gleichwohl gehe sie „immer gern in die Auseinandersetzung“. Ja, die Frau – die seit dem 22. Lebensjahr einen deutschen Pass hat und Deutsch mit einem erkennbar norddeutschen Akzent ebenso gut spricht wie Türkisch – steht so sehr im Feuer, dass in der Union längst eine sprungbereite Empörung herrscht, wenn sie nur das Wort ergreift.

„Im Kanzleramt fehl am Platz“

Im Spätsommer hatte Kanzlerin Angela Merkel gesagt: „Von den Türkischstämmigen, die schon lange in Deutschland leben, erwarten wir, dass sie ein hohes Maß an Loyalität zu unserem Land entwickeln.“ Özoguz warnte anschließend davor, Deutsch-Türken Loyalitätskonflikte zu unterstellen. Eine Mehrheit fühle sich „unserem Land zugehörig“. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte wiederum, Özoguz sei „im Kanzleramt fehl am Platz“. Eine sozialdemokratische Frau mit Migrationshintergrund, so schien es, akzeptiert er gerade so. Schwierig wird es, wenn sie sich noch eine Meinung leistet.

„Generalverdacht“

Özoguz revanchierte sich, indem sie die Beschlüsse des CSU-Parteitages kritisierte. „Für die CSU ist wohl nur derjenige ein guter Muslim, der seinem Glauben abschwört, konvertiert oder zumindest seinen Glauben versteckt“, sagte die Frau, deren Eltern 1958 aus der Türkei hierher kamen und einen Gemüseladen betrieben. Das habe mit Religionsfreiheit nichts zu tun. Nicht jeder Muslim, der sich auch aus seinem Glauben heraus politisch engagiere, sei ein Extremist – das müsse die CSU mit dem C im Namen am besten wissen. Stattdessen befeuere diese jedoch einen „Generalverdacht“. Für Unmut sorgte schließlich, dass die 49-Jährige ein generelles Verbot von Kinderehen ablehnte, weil es „junge Frauen ins soziale Abseits drängen“ könne.

„Mit Befremden zur Kenntnis genommen“

Manches von dem, was die Sozialdemokratin sagt, stößt in den eigenen Reihen auf ungeteilte Zustimmung – etwa wenn sie die CSU attackiert. Zuweilen wird indes beklagt, dass sie die Muslime im Land zu wenig fordere – anders als zum Beispiel Grünen-Chef Cem Özdemir das tut. Die Erklärung zu den Razzien werde von einzelnen Genossen „mit Befremden zur Kenntnis genommen“, hieß es. SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sagte: „Die Razzien sind völlig in Ordnung, weil sie sich gegen Strukturen richten, in denen jungen Menschen für den Heiligen Krieg rekrutiert werden.“ Das sei auch im Interesse der Muslime. Der Grüne Volker Beck tat kund: „Bei Frau Özoguz schlägt das Pendel jeden Tag in eine andere Richtung aus.“ Die Debatte über Islam und Islamismus müsse man „präziser führen“.

Unterstützung von Özdemir

Der Vorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, unterstützte die Integrationsbeauftragte derweil. „So wie sehr viele Menschen aus muslimischen Familien habe ich mich geärgert, als ich diese salafistische Gruppen in den Fußgängerzonen den Koran verteilen sah“, sagte er dieser Zeitung. „Es ist gut, dass Organisationen, die junge Menschen für ihren gefährlichen Fanatismus rekrutieren wollen, verboten und mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt werden.“



Die Zahl der Morddrohungen gegen Cem Özdemir sind hoch wie nie. imago/IPON

Özdemir fügte hinzu: „Neben der Repression müssen wir uns aber auch um die Prävention kümmern, damit möglichst keine Jugendlichen in den gewalttätigen Extremismus entgleiten. Genau das hat Aydan Özoguz ja jetzt auch nochmal klargestellt."

Özoguz zwischen den Welten

Obwohl sie in Deutschland zur Welt kam, wirkt es, als stehe Aydan Özoguz heute mehr denn je zwischen den Welten. Einerseits sagte sie gerade eben erst dem Focus: „Ich bin Muslima. Aber ich bin auch jemand, der wahnsinnig gern Weihnachten feiert. Ich kann fast jedes Weihnachtslied auswendig.“ Andererseits wird sie zumindest von ihren Gegnern mehr und mehr jenen zugeschrieben, die in Deutschland fremd sind.

Ob sie von diesen Gegnern anders beurteilt würde, wenn sie keinen Migrationshintergrund hätte, wollte gestern ein Journalist wissen. Özoguz erwiderte: „Mit Sicherheit kann man das nicht sagen.“