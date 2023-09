Brüssel -Der am Freitag festgenommene mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam hatte nach belgischen Angaben möglicherweise neue Anschläge geplant. Das lege eine erste Aussage des 26-Jährigen vor einem Brüsseler Richter nahe, sagte der belgische Außenminister Didier Reynders am Sonntag. „Er war bereit, von Brüssel aus erneut etwas anzufangen. (...) Das könnte auch tatsächlich so sein, denn wir haben viele schwere Waffen gefunden und gesehen, dass es ein neues Netzwerk um ihn herum gibt.“

Am Freitag war der Paris-Attentäter Salah Abdeslam nach monatelanger Flucht gefasst worden.

Wie aus seinen ersten Aussagen hervorgeht, plante der Attentäter weitere Anschläge.

In Brüssel festgenommen

Abdeslam war am Freitag nach monatelanger Fahndung in Brüssel bei einer Razzia festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, direkt an Organisation und Ausführung der Pariser Anschläge vom 13. November mit 130 Toten beteiligt gewesen zu sein.

Die belgische Staatsanwaltschaft klagt den Franzosen wegen Beteiligung an terroristischen Morden an. Frankreich hingegen fordert eine Auslieferung, was Abdeslam nach Angaben seines Anwalts aber verhindern will. Derzeit befindet er sich in einem Hochsicherheitsgefängnis in Brügge.