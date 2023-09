Frankfurt -Abgelehnte afghanische Asylbewerber sollen am Mittwochabend erstmals per Sammelabschiebung aus Deutschland zurück in ihre Heimat geschickt werden. Am Mittwochabend soll der erste Charterflug mit 50 Afghanen von Frankfurt nach Kabul starten. Dort werden die Menschen in die Obhut der lokalen Behörden übergeben und sollen in ihre Heimatregionen zurückkehren, soweit diese als halbwegs sicher gelten.



Der Flug von Frankfurt aus soll nur der erste von einer ganzen Reihe solcher Abschiebemaßnahmen sein. Das liegt ganz im Interesse von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der sichtbare Signale an die Menschen in Afghanistan senden will, dass keinesfalls jeder Asylsuchende von dort in Deutschland bleiben darf.



Proteste in Frankfurt und NRW

Mehrere Dutzend Menschen demonstrierten am Frankfurter Flughafen gegen die geplante Sammelabschiebung. Wegen der schwierigen Sicherheitslage halten die Abschiebungsgegner Rückführungen nach Afghanistan für verantwortungslos. Einige Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift: „Stopp - Keine Abschiebung nach Afghanistan“.

Die Grünen-Politikerin Monika Düker hat aus Protest ihre Funktion als flüchtlingspolitische Sprecherin der NRW-Landtagsfraktion aufgeben. Das sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die NRW-Grünen fordern einen Verzicht auf die geplante Sammelabschiebung von afghanischen Flüchtlingen. Unter den bundesweit betroffenen Menschen befinden sich demnach zehn abgelehnte Asylbewerber aus NRW.

Immer mehr Afghanen bitten um Asyl

Die Zahl der Afghanen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der Linken hervorgeht. Demnach lag die Zahl der Asylantragsteller aus Afghanistan im Jahr 2001 bei 11 421 und im vergangenen Jahr bei 31 902. Nach Angaben des Innenministeriums gab es zum Stichtag 30. September 12 539 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland. Da Deutschland durch den Krieg in Syrien mit hohen Flüchtlingszahlen konfrontiert ist, gibt es ein Interesse daran, das abgelehnte Asylbewerber das Land wieder verlassen. Gleichzeitig ist entgegen den Darstellungen der Bundesregierung aus Sicherheitskreisen zu hören, dass sich die Lage in Afghanistan stetig verschlechtert. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, sagte dieser Zeitung: „Abschiebungen nach Afghanistan sind deshalb besonders sensibel, weil die Sicherheitslage fragil ist und sich je nach den Regionen unterscheidet.“ Die Frage, ob und wohin nach Afghanistan abgeschoben werde, sei „immer eine Einzelfallentscheidung“. Damit sagt der CDU-Politiker aber auch: Grundsätzlich soll abgeschoben werden können.