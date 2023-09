Seoul -Neuer Schock für den weltgrößten Smartphone-Hersteller Samsung: Der Erbe und inoffizielle Chef des Konzerns, Lee Jae Yong, muss vor Gericht. Gegen ihn und vier weitere Samsung-Manager wurde am Dienstag Anklage wegen Korruption erhoben.

Angeklagter sitzt in Untersuchungshaft

Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre, die Südkorea bereits seit mehreren Monaten erschüttert. Drei der betroffenen Manager traten zurück - allerdings nicht Lee, der seit mehr als zehn Tagen in Untersuchungshaft sitzt.

Sonderermittler werfen dem 48-jährigen Lee neben Korruption auch Veruntreuung, Verschleierung von Auslandsvermögen sowie Meineid vor, wie ein Justizsprecher sagte. Ein Prozess gegen ihn und seine vier Mitangeklagten dürfte damit nun unausweichlich sein.

Erneuter Rückschlag für Samsung

Für Samsung ist das ein neuer Rückschlag, da das Unternehmen nach dem gigantischen Skandal um explosionsgefährdete Smartphones immer noch nach dem Weg zurück zur Normalität sucht.

Hintergrund der Anklage ist der Korruptionsskandal um die entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye. Samsung ist der größte einzelne Geldgeber der Stiftungen von Parks langjähriger Vertrauter Choi Soon Sil. Choi soll ihre Beziehungen zur Präsidentin genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Zudem soll sie sich in Regierungsgeschäfte eingemischt haben.

Der Konzernerbe streitet alle Vorwürfe ab

Lee ist der einzige Sohn von Samsung-Chef Lee Kun Hee. Er steht seit einer Herzattacke seines Vaters im Jahr 2014 de facto schon jetzt an der Spitze des Großkonzerns. Mit Genehmigung von Lee soll Samsung umgerechnet 34,5 Millionen Euro an Chois Stiftungen gezahlt haben. Die Ermittler vermuten den Konzern auch hinter Millionengeldern, mit denen Choi die Reitausbildung ihrer Tochter in Deutschland finanziert haben soll. Lee weist sämtliche Vorwürfe gegen ihn zurück.

Samsung kündigt ein „Reformprogramm“ an

Samsung kündigte aber an, seine Lobbydienste bei der Regierung einzustellen und seine Spendenpolitik transparenter zu gestalten. Zudem kündigte das Unternehmen die Auflösung der Abteilung für Zukunftsstrategien an, in der bisher alle wichtigen Entscheidungen für die Samsung-Gruppe getroffen wurden. Ein „Reformprogramm“ sieht vor, dass jede Abteilung künftig selbstständig entscheiden soll.

Beobachter zeigten sich jedoch skeptisch, ob es sich bei den Ankündigungen nur um kosmetische Maßnahmen handelt. Samsung habe in der Vergangenheit bereits Strukturen nach Vorwürfen abgeschafft, um diese dann unter anderem Namen wieder ins Leben zu rufen, kritisierte Chung Sun Sup, dessen Organisation das Geschäftsgebaren von großen Unternehmen in Südkorea kontrolliert. (afp)

