Frankfurt/Main -Samsung präsentiert am Mittwochabend sein neues Flaggschiff unter den Smartphones. Das Galaxy S8, das politische Skandale und das Akku-Desaster beim Galaxy Note 7 vergessen machen soll. Wir erläutern, warum 2017 ein extrem wichtiges Jahr für die Samsung und für Smartphones wird.

Was wird das Galaxy S8 von seinen Vorgängern unterscheiden?

Zwei Merkmale sollen herausragend sein. Erstens wird der Bildschirm größer und zweitens soll das Gerät mit einem digitalen Sprachassistenten komplett steuerbar sein. Schon vor der Präsentation am Mittwochabend in New York war klar, dass der Bildschirm nahezu die gesamte Vorderseite des Gerätes ausfüllen soll. Nur noch ein schmaler Rahmen wird bleiben.



Das könnte Sie auch interessieren:

So soll eine Bildschirmdiagonale von 5,8 Zoll (14,7 Zentimenter) beim Standardgerät erreicht werden. Zudem wird es eine größere Variante mit 6,2 Zoll geben. Ähnliche Handys bietet bereits der chinesische Hersteller Xaomi.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Warum ist die Bildschirmgröße so wichtig?

Smartphones werden immer mehr als Multimediageräte eingesetzt, insbesondere in puncto bewegte Bilder. Die Nutzung von Videos - häufig via soziale Netzwerke - nimmt deutlich zu. Es geht dabei vor allem um das Abrufen kurze Filmchen von Freunden und um das Verschicken selbstgemachter Clips an Freunde – alles natürlich in hochaufgelöster Qualität. Dazu braucht es auch eine entsprechende Kamera, die beim S8 ebenfalls leistungsfähiger als bei den Vorgängern ausfallen dürfte.

Was hat es mit dem digitalen Assistenten auf sich?

Samsungs Sprachassistent heißt Bixby. Und er soll deutlich mehr können, als seine digitale Schwester Siri von Apple. Siri ist vereinfacht formuliert eine Suchmaschine, die mit gesprochener Sprache arbeitet. Bixby soll auch komplexere Befehle ausführen können. Zum Beispiel: „Sende bitte die Fotos vom Italien-Urlaub an Papa.“ Das wird möglich, weil Bixby mit neuer „lernfähriger“ Software arbeitet.



Ziel ist, das Smartphone komplett mit gesprochener Sprache zu steuern. Zugleich sammelt und analysiert Bixby die Daten des Nutzers und kann daraus Schlussfolgerungen ziehen, die Bixby zu einem Helferlein im Alltagsleben machen sollen.



Wie wichtig ist das S8 für Samsung?

Es ist extrem wichtig. Es soll den südkoreanischen Konzern aus einer doppelten Krise herausführen. Die Präsentation des Gerätes wurde um gut einen Monat verschoben, um sicher zu gehen, dass es keine technischen Mängel gibt; es sollte eigentlich schon Ende Februar auf der Mobilfunkmesse in Barcelona gezeigt werden. Zum einen ist der Konzern in Verruf geraten, weil Konzernchef Lee Jae Yong tief in einen Korruptionsskandal um die entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye verstrickt ist. Samsung hat sich kürzlich offiziell dafür entschuldigt. Zum anderen soll die Scharte mit dem Note 7 und den brennenden Akkus ausgewetzt werden.

Welche Folgen hatte das Note 7-Desaster?

Es handelt sich um den größten Fehltritt in der Geschichte des Handys. Um möglichst lange Batterielaufzeiten zu ermöglichen, wurde ein zu großer Akku in das Gehäuse gequetscht, was zu Kurzschlüssen führte, die das Gerät in Brand setzten. Das Note 7 wurde im vorigen Herbst vom Markt genommen. Der Absatz von Samsung-Handys brach ein.



Apple zog an den Koreanern vorbei. Das S8 soll verlorenes Terrain in der Kategorie der Nobel-Smartphones zurückgewinnen. Das könnte dann auch auf Mittelklasse- und Einstiegs-Smartphones zurückwirken, deren Verkäufe ebenfalls zurückgegangen sind.



Wie steht es um Konkurrenten von Samsung?

Die werden immer stärker. Die chinesischen Rivalen Huawei und BBK hatten zuletzt bei den preiswerteren Geräten in vielen Ländern die Nase vorn und sie gewinnen mit Handys, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten, besonders in asiatischen Schwellenländern schnell weitere Marktanteile. Zugleich schwimmt Apple, der Hauptkonkurrent in der Premiumkategorie, auf einer Erfolgswelle.

Wie steht es im Wettkampf Galaxy S8 gegen iPhone?

Samsung wird mit dem neuen Gerät zunächst einmal die Nase vorn haben. Doch Apple wird im September mit dem iPhone 8 kontern – zahlreiche Neuerungen werden erwartet. Im Fokus dürfte dabei ebenfalls ein größerer Bildschirm stehen – der Home-Knopf soll verschwinden. Zudem erwarten Insider, dass es neue Anwendungen geben wird, die auch auf künstlicher Intelligenz beruhen und mit Siri zu tun haben werden.



Analysten rechnen damit, dass viele Millionen von treuen iPhone-Nutzern im Herbst ihre älteren Geräte gegen die Version Nummer acht austauschen werden. Die spannende Frage aber ist, ob Apple zusätzlich Samsung Kunden abspenstig machen kann oder umgekehrt.