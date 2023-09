Köln -Bisher war Mesut Özil mit seinem Wechsel von Real Madrid zum FC Arsenal der Rekordhalter unter den deutschen Fußballern. Mit dem Transfer von Leroy Sané von Schalke 04 zum Manchester City gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Gleich vier Transfers über 30 Millionen Euro haben das Ranking der teuersten deutschen Fußballer aufgemischt. Und auch ein Torwart hat es unter die Top 10 geschafft.

Manuel Neuer imago sportfotodienst

Manuel Neuer

Für 22 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wechselte der Nationalkeeper im Jahr 2001 von Schalke 04 zum FC Bayern München.

Toni Kroos imago/MIS

Toni Kroos

Nach dem WM-Triumph von Rio 2014 machte Real Madrid kurzen Prozess und kaufte den Mittelfeldspieler für 30 Millionen Euro aus seinem Vertrag beim FC Bayern, der nur noch ein Jahr gültig war.

Ilkay Gündogan imago/Team 2

Ilkay Gündogan

Obwohl der Mittelfeldspieler aufgrund einer Knieverletzung die EURO 2016 verpasste, investierte Manchester City rund 30 Millionen Euro in den deutschen Nationalspieler. Die Ablösesumme ging im Sommer 2016 an Borussia Dortmund.

Andre Schürrle imago/BPI

Andre Schürrle

Der FC Chelsea ließ den Außenstürmer für die Summe von 32 Millionen Euro in der Winterpause 2014/15 an den VfL Wolfsburg ziehen. Nur gut ein Jahr später ging die Reise des Weltmeisters weiter. Diesmal überwies Borussia Dortmund 30 Millionen an die VW-Werkself.

Mario Gomez imago sportfotodienst

Mario Gomez

Dem FC Bayern München waren die Dienste von Mario Gomez 2009 knapp 35 Millionen Euro wert. Für den VfB Stuttgart ein Rekorderlös. Nach vier Spielzeiten reichte der deutsche Rekordmeister den Nationalspieler für 28 Millionen Euro an den AC Florenz weiter.

Julian Draxler imago/Team 2

Julian Draxler

Um in der Champions League richtig mitzumischen und den Abgang von Kevin de Bruyne aufzufangen, kaufte der VfL Wolfsburg kurz vor Transferschluss im vergangenen Sommer Julian Draxler. Im Gegenzug erhielten die Schalkeer 35 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den deutschen Nationalspieler und Weltmeister.

Mario Götze imago sportfotodienst

Mario Götze

Die Fans von Borussia Dortmund versetzte der Abgang des Weltmeisters zu Bayern München einen schweren Schlag. Für die festgeschriebene Ablösesumme von 37 Millionen Euro kaufte der Serienmeister das Talent aus seinem Vertrag im Ruhrgebiet. Beim FCB konnte Götze aber nie die hohen Erwartungen erfüllen. Drei Jahre später wechselte der Rio-Held schließlich für 22 Millionen Euro zurück zu den Schwarz-Gelben.

Mats Hummels imago/Uwe Kraft

Mats Hummels

38 Millionen Euro verschob Bayern München 2016 vom prall gefüllten Festgeldkonto zu Borussia Dortmund. Ein stolzer Preis, denn der deutsche Nationalverteidiger hätte nur ein Jahr später ablösefrei wechsel können. Das Transfergeschäft ist gleichzeitig der teuerste Wechsel innerhalb der Bundesliga.

Mesut Özil imago sportfotodienst

Mesut Özil

Im Sommer 2013 endete für den deutschen Nationalspieler das Abenteuer bei Real Madrid. Der FC Arsenal nutzte die Gelegenheit und verpflichtete den Weltmeister für 50 Millionen Euro.

Leroy Sané

Nach zähen Verhandlungen zwischen Schalke 04 und Manchester City wechselte Leroy Sané nach der EURO 2016 auf die Insel. Nach nur 47 Partien in der Bundesliga stellten die Scheichs von ManCity 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen bereit. Damit ist das junge Talent der Spitzenreiter unter den deutschen Fußballern. (mbr)