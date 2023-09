Manchester -Zu einem Fall von unterlassener Hilfeleistung ist es in England gekommen.

Eine junge Frau lag sterbend in einem Treppenhaus in der Stadt Rochdale in der Nähe von Manchester. Die Sanitäter waren bereits bei ihr – doch anstatt Hilfe zu leisten, beschuldigten sie die Frau, sie simuliere.

Der Fall unterlassender Hilfeleistung geschah bereits Ende August vergangenen Jahres. Er wurde erst jetzt bekannt, weil Aufnahmen von der Bodycam eines zu der dramatischen Notlage hinzugerufenen Polizisten während der Aufarbeitung der Geschehnisse in die Öffentlichkeit gelangten.

Die 22-jährige Beatrice Lovelane hatte wegen körperlicher Beschwerden ein Mittel gegen Bauchschmerzen eingenommen. Ein fataler Fehler, wie Ärzte später diagnostizierten, denn die Tabletten führten zu einem akuten Organversagen. Grund dafür war offenbar eine nicht diagnostizierte Fettleber-Erkrankung, an der Beatrice litt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mutter sofort alarmiert

Der gesundheitliche Zustand der jungen Frau verschlechterte sich nach der Einnahme der Tabletten rapide.

Wenig später kam auch die Mutter der 22-Jährigen, Maria Lovelane, nach Hause. Sie war sofort alarmiert, als sie ihre Tochter sah. Zu diesem Zeitpunkt soll es ihr schon sichtlich schlecht gegangen sein, sie atmete schnell, ihre Pupillen waren geweitet.

Beatrice Locelane mit ihrer Mutter Maria:

Die Sanitäter sahen das alles aber offenbar völlig gelassen. Auf die Frage der Mutter, ob man sie nicht ins Krankenhaus bringen müsste, antworteten sie, sie solle doch selber laufen. Sie sagten, „sie würde simulieren und Aufmerksamkeit wollen“, so Maria später gegenüber der „Manchester Evening News“.

Auf der Treppe kollabiert

Als Beatrice jedoch weiter nicht in der Lage war, auf die Beine zu kommen, versuchten die Rettungskräfte, sie die Treppen hinunter zu tragen. Dabei spitzte sich die Situation dramatisch zu, denn plötzlich kollabierte die junge Frau.

Spätestens hier hätten die Sanitäter Reanimations-Maßnahmen einleiten müssen. Ein Zusammenbruch des Herz-Kreislaufsystems muss nicht tödlich enden, ein deutliches Anzeichen für eine Notsituation ist er allemal.

Doch die Männer weigerten sich offenbar weiter, der sterbenden Frau zu helfen. Selbst als die verzweifelte Mutter nach einem Rollstuhl für ihre Tochter fragte, sollen sie geantwortet haben, dass sie keinen Rollstuhl bräuchte, mit ihren Beinen sei alles in Ordnung.

Beatrice kollabiert erneut

Kaum auf der Straße angekommen, kollabierte Beatrice erneut. Die Reaktion der Sanitäter: „Was machst Du? Hör auf, dich zu demütigen und geh' ins Krankenhaus“. So jedenfalls wird ihre Reaktion wiedergegeben.

Augenzeugen hatten mittlerweile die Polizei gerufen. Die Beamten befragten Maria zur Verfassung ihrer Tochter, währenddessen fuhren die Sanitäter mit ihrer Tochter ins Krankenhaus. Doch die 22-Jährige lag im Sterben. Die Ärzte in einem Hospital der Nachbarstadt Bury konnten ihr nicht mehr helfen.

Die mit der Untersuchung des Falles beauftragte Gerichtsmedizinerin sprach von einem schwerwiegenden Fehler der Sanitäter. Die beiden Männer und ein drittes Mitglied des Teams der Rettungsambulanz wurden von ihrem Arbeitgeber, einem medizinischen Dienstleister in Nordwest-England, vom Dienst suspendiert. Die Untersuchungen in dem Fall dauern an. (jv)

Dieser Artikel erschien zuerst auf express.de.