Bochum -Die Nachricht vom Tod Sascha Lewandowskis hat die Fußball-Welt schockiert. Der frühere Trainer von Bayer Leverkusen und des 1. FC Union Berlin ist im Alter von 44 Jahren am Mittwochnachmittag tot in seiner Wohnung in Bochum gefunden worden - die Staatsanwaltschaft Bochum beantragte eine Obduktion der Leiche beim Amtsgericht der Stadt. Nun bekommt der Tod des ehemaligen Fußball-Trainers möglicherweise einen schlimmen Hintergrund.

Laut Medienberichten soll der ehemalige Bundesliga-Trainer wenige Tage vor seinem Tod von der Polizei festgenommen worden sein. Wie die WAZ und die „Bild“ übereinstimmend berichten, soll Lewandowski nahe des Dortmunder Hauptbahnhofs in seinem Auto auffällig geworden sein. In dem Wagen soll sich eine zweite Person befunden haben, angeblich ein zwölfjähriger Junge. Laut WAZ habe die Polizei noch in der Nacht Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes eingeleitet.

Die Beweislage muss, so schreibt die WAZ weiter, nicht ganz eindeutig gewesen sein. Denn anders als bei anderen Fällen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren sei von der Staatsanwaltschaft kein Haftbefehl beantragt worden.

Staatsanwaltschaft und Polizei wollten das mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht bestätigen.

Laut Angaben der „Bild“-Zeitung sollen Angehörige am Mittwoch die Polizei informiert haben, weil Lewandowski nicht mehr an sein Handy ging. Gemeinsam mit der Feuerwehr öffneten die Beamten die Wohnung. Lewandowski sei anschließend tot in seinem Badezimmer gefunden worden.

Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Nach Informationen der „WAZ“ liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der zuständige Oberstaatsanwalt Bachmann sagte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nichts über die Umstände des Todes. Sollte das Amtsgericht dem Antrag auf Obduktion stattgegeben, würde der Tote Anfang kommender Woche obduziert werden.

Lewandowski ließ sich als Union-Cheftrainer Mitte Februar 2016 wegen eines akuten Erschöpfungssyndroms („Burnout-Syndrom“) zunächst krankschreiben, im März entschied er sich auf Anraten seiner Ärzte und in Abstimmung mit dem Verein zur Auflösung des Vertrages. Er hatte damals um die Veröffentlichung der Diagnose gebeten. (red)

