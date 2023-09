Michigan -Es war für die junge Mutter wohl der Schreck ihres Lebens. Als sie Mitte Juni von ihrem sieben Monate alten Sohn Jack geweckt wurde, schrie dieser wie am Spieß, berichtet Kristen Milhone. Ihr kleiner Jack hatte an seiner linken Wange eine kreisrunde rote Stelle mit Brandblasen.

Saugverbrennung an der Backe durch Schnuller

Milhone hatte ihren Sohn am Vorabend mit einem Schnuller ins Bett gesteckt, der auf der Rückseite offen ist. In der Nacht ließ der Junge den Schnuller aus dem Mund gleiten und lag dann offenbar später genau auf der offenen Rückseite. Der Nuckel saugte sich an der Wange fest, so dass das Baby eine Saugverbrennung erlitt, berichtet Kristen Milhone.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sie selbst veröffentlichte den Fall, um andere Eltern zu warnen. Sie habe den Schnuller korrekt benutzt. Und auch wenn so eine Verletzung sehr selten sei, könne sie eben passieren. Sie werde ihren Sohn nie wieder mit so einem Schnuller ins Bett schicken, sagte sie. (red)