Brandenburg -Wenn draußen die Temperaturen fallen, holen viele Schäfer ihre Tiere in den Stall. Nicht so Knut Kucznik (50), er ist Wanderschäfer und verbringt mit den Schafen den Winter im Freien. Auf der Grünen Woche ist er mit zwei Muttertieren und drei Lämmchen zu Gast.

An so ziemlich jedem Tag ist Knut Kucznik draußen, bis zu acht Stunden, auch bei Minusgraden.



„Zum Glück gibt es Funktionskleidung, die hält super warm“, sagt der Altlandsberger. „Früher trug man mehrere Paar Wollsocken und es gab nur Filz- statt Thermostiefel“. Da haben es die Schafe besser mit ihrem dicken Fell, das sie warm hält.



Knut Kuczniks hat 600 Mutterschafe der Rasse Schwarzköpfiges Fleischschaf. Bewacht wird die Herde von vier Hütehunden, für die Tierschützer immer wieder Hundehütten fordern.

Auch auf der Grünen Woche ist Knut dabei

Illusorisch sei das, sagt Kucznik. „Wenn der Hund schläft, kriegt er nicht mit, wenn der Wolf Schafe reißt. Ist er aber inmitten der Herde, registriert er jede Unruhe sofort, kann reagieren“, weiß Kucznik.

Der 50-Jährige ist einer der letzten Wanderschäfer Deutschlands, hütet seit 38 Jahren die flauschigen Tiere.



Er steht mit seinen Grüne-Woche-Tieren in Halle 25 am Stand des Verbandes „Agrar Ernährung Umwelt“ (VDL).



Dort erklärt er den Besuchern gern, wieso die Schäferei so wichtig ist: „Schafe pflegen die Natur, sorgen für einen vernünftige Grasnarbe, welche wiederum als Wasserfilter dient und somit für gutes Grund- und Trinkwasser sorgt.“ Die Tiere fressen auch altes Buschwerk und trockenes Gras, so dass im Sommer Brände verhindert werden können. Und sie sorgen dafür, dass sich sehr dominante Pflanzen nicht so groß werden und andere verschatten oder ersticken.



Aufgeben will Kucznik aber nicht

Dennoch: In den letzten zehn Jahren habe sich die Zahl der Schafe in Brandenburg halbiert. Und von seinerzeit 120 Haltern seien nur noch 70 übrig, so Kucznik.



Das liegt unter anderem auch an der Bezahlung: „Ein Betriebsleiter hat im Jahr 15 000 Euro für sich und seine Familie zum Leben, verdient weniger als seine Angestellten, die 8,60 Euro Mindestlohn pro Stunde bekommen.“



Aufgeben kann und will Kucznik aber nicht. Denn er hütet Schafe schon, seitdem er ein Schüler war.



Später kam das Züchten hinzu. Eine Leidenschaft. Nicht zuletzt deshalb ist er Vorsitzender des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg geworden. Um für seine Zunft, seine Berufung zu kämpfen. Auch in harten Zeiten.



