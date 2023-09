Mittersill -Der FC Schalke 04 muss längere Zeit auf Neuzugang Coke verzichten. Der gerade erst vom FC Sevilla verpflichtete Rechtsverteidiger erlitt gleich bei seinem ersten Einsatz für den Revierclub beim 2:1-Testspielsieg gegen den FC Bologna am Donnerstag in Mittersill eine Verletzung des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Das teilte der Fußball-Bundesligist nach medizinischen Untersuchungen am Freitag mit.

Coke war erst am vergangenen Mittwoch für rund vier Millionen Euro vom Europa-League-Sieger aus Spanien verpflichtet worden und danach zu seinem neuen Team ins Trainingslager nach Österreich gereist. Nach einem Zweikampf beim 45-minütigen Einsatz im Test gegen Bologna habe der 29-Jährige Schmerzen im Knie verspürt. Wie lange genau der Hoffnungsträger ausfällt, ist noch unklar. Über das Vorgehen werde nach weiteren Untersuchungen in den kommenden Tagen entschieden, hieß es in der Vereinsmitteilung.

„Wir sind alle geschockt. Für Coke tut uns dieses Pech unendlich leid, denn er hat sich seit seiner Ankunft großartig in die Mannschaft eingebracht“, sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. „Coke wird von uns jegliche Unterstützung bekommen, um die Verletzung auszukurieren.“ (dpa)