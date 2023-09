Dennis Aogo auf dem Weg zum Euro League-Auswärtsspiel beklaut

Schalkes Medienabteilung gibt nach Stunden Entwarnung

Schalke-Profi Dennis Aogo hat seine Tasche wieder. Wie nach der Landung des Fußball-Bundesligisten am Mittwochnachmittag in der westukrainischen Stadt Lwiw bekanntwurde, ist das Gepäckstück des Verteidigers wieder aufgetaucht.

Die kleines Reisetasche mit einem Laptop war ihm während eines Interviews vor dem Abflug vom Flughafen Köln/Bonn entwendet worden. Ob vom Inhalt etwas Wichtiges fehlte, wurde zunächst nicht bekannt. Jedenfalls gab die Schalker Medienabteilung „Entwarnung“.

Der Tabellenfünfte der Bundesliga bestreitet in Lwiw am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky) sein erstes K.o.-Spiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen den ukrainischen Champions-League-Absteiger Schachtjor Donezk.achtjor Donezk. (dpa)