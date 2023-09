Magdeburg -Zwei extrem laute Knallgeräusche und vibrierende Fensterscheiben haben viele Menschen in Sachsen-Anhalt in Aufregung versetzt. Am Freitagnachmittag meldeten etliche von ihnen bei Twitter ihre Wahrnehmungen.



Ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin sagte, es habe sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Knall von Überschallflugzeugen gehandelt. Zeitgleich seien zwei Eurofighter der Luftwaffe von Rostock-Laage aus über Sachsen-Anhalt Richtung Südthüringen geflogen. Sie seien alarmiert worden, weil der Funkkontakt zu einem Propellerflugzeug abgerissen war. Das Geräusch wird ausgelöst, wenn die Abfangjäger die Schallmauer durchbrechen.



Alarmrotte spürte das Kleinflugzeug auf

Dass Funkkontakte von Flugzeugen zum Boden abreißen, kommt laut dem Sprecher in Deutschland jährlich 20 bis 30 Mal vor, die Eurofighter gingen dann jeweils sofort auf die Suche. Dass ein Notfall vorliege, sei die Ausnahme. In der Regel sei ein Bedienfehler der Besatzung Grund für die Funkstille.



So war es den Angaben nach auch im aktuellen Fall: Die sogenannte Alarmrotte spürte das Kleinflugzeug auf, näherte sich ihm von beiden Seiten und begleitete es. Der Pilot habe dann selbst bemerkt, dass er durch eine falsche Funkfrequenz die Alarmkette ausgelöst habe, schilderte der Sprecher. (dpa)