Frankfurt/Main -Unbekannte Täter haben in der Nähe von Frankfurt am Main einen ICE mit einem Luftgewehr beschossen. Drei Männer sollen am Montagnachmittag nach Angaben von Reisenden aus einem Waldstück heraus auf einen Zug geschossen haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Beamte stellten demnach fest, dass mehrere Scheiben beschädigt waren. Es wurde niemand verletzt. Eine groß angelegte Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Täter hätten mindestens ein Luftgewehr benutzt, erklärte die Bundespolizei nach Untersuchung der beschädigten Scheiben.

Die rund 400 Zugpassagiere mussten den ICE am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt verlassen, wo der ICE nach dem Vorfall stoppte. Sie setzten ihre Reise mit anderen Zügen fort. (afp)