Berlin -Das Foto der Familie Amirij ist zu einem ikonischen Bild der Flüchtlingskrise geworden. Die Ankunft auf der griechischen Insel Kos im Sommer 2015 stand symbolisch für das Schicksal Hunderttausender Flüchlinge.

Das Foto zeigt den weinenden Vater Latih Majid mit seinen zwei Kindern bei ihrer Ankunft auf europäischem Boden. Der deutsche Fotograf Daniel Etter wurde für die Aufnahme kürzlich mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die Familie hoffte damals auf eine neue Chance in Europa.

Die Familie bei ihrer Ankunft auf der Insel Kos. Daniel Etter

Laut einem „Bild“-Bericht ist dieser Traum jedoch vorbei. Die Familie ist in den Irak zurückgekehrt. Nur der älteste Sohn Mustafa lebt noch in Deutschland.

Nach dem plötzlichen Tod der Großmutter habe Vater Laith Majid einen Schwächeanfall erlitten, erzählt der 18-Jährige. „Er musste fünf Tage hier in Berlin ins Krankenhaus.“ Nach der Entlassung habe der Entschluss festgestanden, in den Irak zurückzukehren, um die Mutter zu beerdigen. „Meine Mutter machte sich Sorgen, dass er nicht wiederkommen würde, also kamen sie und meine jüngeren Geschwister mit“, sagte Mustafa.

Er selbst habe sich zu einem Leben in Deutschland entschlossen. Er lebe teilweise auf der Straße, seine Zukunft sehe er jedoch trotzdem in Deutschland. (red)