Shanghai -Der frühere Bundesliga-Profi Demba Ba bangt nach einer schweren Verletzung um die Fortsetzung seiner Karriere. Bei einem Ligaspiel seines Klubs Shanghai Shenhua in der chinesischen Super League gegen Shanghai SIPG erlitt der Ex-Hoffenheimer bei einem Zweikampf einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins. „In 33 Jahren als Trainer haben ich verloren, Unentschieden gespielt und gewonnen. Aber kein Sieg fühlte sich je so bitter an wie der heutige“, sagte Trainer Gregorio Manzano: „Was Ba heute passiert ist, möchte keiner sehen. Es könnte seine Profikarriere beenden.“



In einem Zweikampf waren Ba und der gegnerische Kapitän Sun Xiang in der 63. Minute unglücklich zu Fall gekommen. Dabei wurde Bas Unterschenkel in einem ungewöhnlichen Winkel zwischen dem Rasen und dem Bein des Kontrahenten eingeklemmt. Während der Behandlungspause war die Partie für acht Minuten unterbrochen. Der 31 Jahre alte Angreifer war im vergangenen Sommer von Besiktas Istanbul nach China gewechselt. Mit 14 Treffern in 18 Spielen führt er die Torjägerliste in dieser Saison an. (sid)