Messina -Mafia-Bosse sollen sich in Sizilien mit Millionen von EU-Geldern bereichert haben. Die Ermittler fassten deshalb 94 Verdächtige in der Gegend um Messina. Ihnen wird unter anderem Betrug, Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen, teilte die Finanzpolizei am Mittwoch mit.



Die Bosse sollen in der Bergregion Nebrodi EU-Fördergelder für die Landwirtschaft für ihre kriminellen Geschäfte benutzt haben. So sollen mehr als fünf Millionen Euro in die Tasche der Bosse geflossen sein, berichteten italienische Medien.

Gefälschte Dokumente vorgelegt

In den Blick der Ermittler gerieten auch Unternehmer und Vertreter öffentlicher Behörden. Die Beschuldigten sollen vorgegeben haben, Grundstücke für die Agrarwirtschaft zu nutzen, um EU-Subventionen zu bekommen. Dazu sollen sie gefälschte Dokumente vorgelegt haben.



Das könnte Sie auch interessieren:

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es hätte vor Ort eine einfache Kontrolle gereicht, um den Betrug aufzudecken, berichtete die Zeitung „La Repubblica“. Aber es wurde entweder nicht kontrolliert, oder die, die es hätten tun sollen, seien Komplizen gewesen. Aktiv waren die beiden Clans „Batanesi“ und „Bontempo Scavo“. (dpa)