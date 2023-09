Weil am Rhein -Ein Fahrzeugbesitzer hat in Weil am Rhein eine Schlange im Auto gefunden. Wie die Polizei am Sonntag in Baden-Württemberg mitteilte, wollte der Mann am Samstag Reparaturen erledigen und öffnete dafür den Motorraum.

Dort versteckte sich eine 1,5 Meter lange Boa Constrictor. Wie das große, aber ungiftige Tier dorthin kam und wem es gehört, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Ein Schlangenexperte fing das Tier ein und nahm es in Obhut. (dpa)