Köln -Die letzten Jahre haben tiefe Spuren hinterlassen: Der Mund ist schmal, das Gesicht fahl mit tiefen Furchen. Das Haar trägt Anton Schlecker zwar immer noch wie vor 20 Jahren, doch es ist weiß geworden. Der 72-Jährige wirkt wie sein eigener Schatten – inmitten des Blitzlichtgewitters, das er die vergangenen Jahre immer tunlichst gemieden hat.

Diesmal muss er durch: Seit vergangener Woche muss sich der einstige Drogeriekönig vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten wegen einer der spektakulärsten Pleiten der vergangenen Jahrzehnte. In deren Folge verloren nicht nur gut 25.000 Mitarbeiter ihren Job. Lieferanten, Vermieter, Versicherungen und der Staat verloren auch sehr viel Geld.

Familie ist mitangeklagt

Der 72-Jährige steht im Zentrum des Verfahrens, mit angeklagt ist aber auch seine Familie: seine Frau Christa und seine beiden Kinder Lars und Meike, denen Beihilfe zum Bankrott vorgeworfen wird. Schlecker soll in insgesamt 36 Fällen Vermögenswerte zur Seite geschafft haben. Die Anklage umfasst Insolvenzverschleppung, Untreue und eine falsche eidesstattliche Versicherung vor dem Insolvenzrichter. Bei einem Schuldspruch drohen Schlecker bis zu zehn Jahre Haft. An diesem Montag könnte der 72-Jährige erstmals nach vielen Jahren sein Schweigen brechen.

Seine Geschichte ist oft erzählt worden: Metzgerlehre im väterlichen Betrieb, mit 21 Meisterprüfung als bundesweit Jüngster, im selben Jahr Eröffnung eines ersten SB-Warenhauses. Neun Jahre später dann die große Chance nach dem Wegfall der Preisbindung für Drogerieartikel: Schlecker eröffnet in Kirchheim/Teck den ersten Drogeriemarkt. 1977, drei Jahre später, waren es bereits 100.

Das Erfolgsrezept: Möglichst billig möglichst schnell wachsen. Kleine Läden in Nebenlagen, so wenig Personal wie gerade möglich mit gerade mal so viel Gehalt wie nötig. Nach und nach wuchs ein Imperium heran, das in besten Zeiten auf 14 000 Filialen kam. Jede neue Filiale, die hinzukam, ließ sich der gewiefte Geschäftsmann von der Industrie mitfinanzieren und handelte Konditionen heraus, die für ihn bis zum Schluss ungewöhnlich günstig waren.

In den Filialen wurde an allem gespart

Legende sind aber auch die vielen Klagen der Mitarbeiterinnen über schlechte Arbeitsbedingungen und einen rüden Umgangston. In den Filialen wurde an allem gespart, nicht einmal ein Telefon gab es. Den Laden schmeißen musste meist eine einzige Mitarbeiterin, die sowohl fürs Kassieren, das Einräumen der Ware und die Kontrolle der Verfallsdaten zuständig war. Mitunter musste sie sogar Böden wischen und Fenster putzen. Kriminelle hatten in Schlecker-Filialen oft leichtes Spiel.

Anton Schlecker 1999 dpa

Das negative Image der Kette schlug sich irgendwann auch auf den Umsatz nieder, zumal die Wettbewerber kräftig in die Optik der eigenen Filialen investierten. Spät übernahmen Schleckers Kinder das Ruder, doch die notwendige strategische Neuausrichtung – einhergehend mit vielen Filialschließungen – misslang. Die Verluste stiegen drastisch. Anfang 2012 meldeten die Gesellschaften nach und nach Insolvenz an, im Juni 2012 wurde die Zerschlagung bekanntgegeben.

Pleite sei für Schlecker nicht vorstellbar gewesen

Wenn Schleckers Verteidiger den Vorwurf des betrügerischen Bankrotts zurückweist mit dem Argument, die Pleite sei für Schlecker schlicht nicht vorstellbar gewesen, mag das ein Beleg dafür sein, dass Schlecker eine andere Wahrnehmung von Realität hatte. Sehr real war aber aus Sicht der Staatsanwaltschaft, dass die Kette bereits drei Jahre früher reif für die Insolvenz war. Und: dass kurz vor der Pleite Millionen aus der Kette gezogen wurden. Schlecker handelte formal als „eingetragener Kaufmann“. Er wusste, dass er am Ende mit seinem kompletten Privatvermögen für alle Schulden haften würde. Zu Gute kam das transferierte Geld unter anderem der Logistik-Gesellschaft LDG, die Schleckers Kindern Lars und Meike gehörte.

Nicht nur die 25 000 früheren Mitarbeiter, sondern auch andere Gläubiger wie Versicherer, Lieferanten und die Agentur für Arbeit werden den Prozess mit Spannung verfolgen und darauf warten, dass sich Schlecker erklärt. Wenigstens kurz. Bis der Rest dann wohl wieder Schweigen ist.