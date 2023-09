Berlin/Stuttgart -Die Unterlagen, die von der Stuttgarter Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte zusammengetragen wurden, füllen 204 Aktenordner. Weitere den Fall betreffende Asservate lagern in 150 Umzugskartons. Bis zum Oktober sind 26 Verhandlungstage terminiert, wobei niemand erwartet, dass das Verfahren bis dahin beendet sein wird. Der Prozess, der an diesem Montag vor der 11. Großen Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Stuttgart beginnt, zählt fraglos zu den größten der vergangenen Jahrzehnte.

Anschuldigungen gegen Anton Schlecker

Hauptangeklagter ist der einstige Drogeriekönig Anton Schlecker. Ihm werden vorsätzlicher Bankrott, Meineid sowie das Beiseiteschaffen von Vermögenswerten in 36 Fällen vorgeworfen. Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem heute 72-jährigen Ex-Milliardär bis zu zehn Jahre Haft. Mit auf der Anklagebank sitzen Schleckers Ehefrau Christa sowie die Kinder Lars (45) und Meike (43). Alle drei sollen sich der Beihilfe schuldig gemacht haben, Lars und Meike Schlecker zudem der Untreue sowie der Insolvenzverschleppung. Damit nicht genug, erheben die Finanzbehörden von beiden Kindern nun eine Steuernachforderung auf 68 Millionen Euro, die über den Umweg einer familieneigenen Logistikfirma als Kredit getarnt beiseite geschafft worden sein sollen.

Anton Schlecker und seine Frau auf einem Plakat, mit dem vor fünf Jahren Mitarbeiter gegen die Schließung der Kette protestierten. dpa

Die Drogeriemarktkette Schlecker hatte am 23. Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Über Nacht waren 7000 Filialen geschlossen worden, 27 000 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Die einst größte Drogeriekette Europas hatte aufgehört zu existieren.

Ein ehrgeiziger Sohn übernimmt den Laden

Aufstieg und Fall der Konzerns, zu dem in besten Zeiten fast 14.000 Filialen mit 46.000 Mitarbeitern in 17 Ländern gehörten, sind unmittelbar mit der Person Anton Schlecker verknüpft. Schlecker, geboren am 28. Oktober 1944 in Ehingen an der Donau 30 Kilometer südlich von Ulm, lässt früh erkennen, was in ihm steckt: Fleiß, Ehrgeiz und ein Beharrungsvermögen, das sich in späteren Jahren zu verhängnisvoller Sturheit wandeln wird. Schon als Kind hilft er im väterlichen Metzgereibetrieb mit, geht mit 17 Jahren nach Frankfurt, um dort das Metzgerhandwerk zu erlernen. Mit gerade 21 Jahren legt er, zurück in der schwäbischen Heimat, die Meisterprüfung ab. Das ist Landesrekord in Baden-Württemberg. Keiner vor ihm hat den Meisterbrief so jung erlangt.

Drogeriekettenbesitzer Anton Schlecker, aufgenommen im Jahr 1999 im Landgericht Ulm, wo er als Zeuge wegen einer gegen ihn verübten Erpressung aussagte. dpa

Doch Schlecker will mehr. Er hat die Übernahme des väterlichen Unternehmens fest im Blick und besucht die Stuttgarter Universität Hohenheim, Schwerpunkt Lebensmittelkunde und Einzelhandel. Als Anton Schlecker 1974 die Leitung des Unternehmens Senior übernimmt, hat der Familienbetrieb rund 400 Mitarbeiter. Im Wesentlichen handelt es sich um 17 Metzgerei-Filialen, zwei kleine Warenhäuser sowie eine Fleisch- und eine Brotfabrik. Nichts deutet darauf hin, dass aus dem schwäbischen Mittelständler später ein Großkonzern mit Milliardenumsätzen werden wird.

Das Billig-Konzept geht nicht auf

Ein entscheidendes Datum ist der 1. Januar 1974. An diesem Tag fällt die Preisbindung für Lebens- und Genussmittel, die zahlreiche Hersteller bis dahin dem Einzelhandel verordnet haben. Was bleibt, ist die „unverbindliche Preisempfehlung“, die zu unterschreiten Anton Schlecker zum Geschäftsprinzip erhebt. Die Idee „billig lockt Kunden“ funktioniert, besonders in den Drogeriemärkten, die der Jungunternehmer nun in schneller Folge eröffnet. 1984 eröffnet die 1000. Schleckerfiliale, 1990 sind es bereits 2850 und 1995, nach rasanter Expansion in den neuen Ländern, 6300. Auf der Strecke bleiben kleine, als Einzelmärkte geführte Drogerien. Mitte der 70er Jahre existieren bundesweit noch 12 000 solcher Ladengeschäfte, 20 Jahre später sind es gerade noch 2000.

Schlecker aber expandiert weiter. Er eröffnet Filialen in Österreich und in den Niederlanden, in Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien und Ungarn. 1999 erzielt der Konzern sein bestes Ergebnis: 300 Millionen Euro Gewinn stehen in den Büchern. In den Jahren danach wächst zwar noch der Umsatz, weil Schlecker weiterhin wie besessen Drogerien eröffnet, die Erträge aber gehen zurück. 2004 erreicht der Umsatz des Schleckerimperiums 6,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich steht bereits ein Minus, wenn auch erst im einstelligen Millionenbereich.

Schlecker wuchs um jeden Preis

Mehr und mehr wird Schlecker Opfer seines eigenen Erfolgs – und seiner Beratungsresistenz. Er mag nicht einsehen, dass allein niedrige Preise nicht mehr ausreichen, um Kundschaft in ausreichender Zahl zu locken; zumal die ebenfalls günstigen Konkurrenten DM und Rossmann ihr Angebot mit mehr Personal in gut ausgeleuchteten Märkten deutlich attraktiver präsentieren. Den zunehmend schlechten Geschäftszahlen setzt Schlecker seine lange Zeit erfolgreiche Strategie entgegen: Wachstum um jeden Preis. Er handelt mit Lieferanten extrem lange Zahlungsfristen von 90 Tagen und mehr aus, um mit dem Erlös der zwischenzeitlich verkauften Waren weitere Filialen eröffnen zu können.

Als der renommierte Münchner Unternehmensberater Norbert Wieselhuber 2010 von Schlecker hinzugezogen wird, ist dieses Schneeballsystem bereits gescheitert. Schlecker hat seit 2007 mehr als drei Millionen Kunden verloren, auch die Umsatzzahlen sind verheerend. 2010 setzen seine Filialen im Schnitt 2200 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche um. Beim Konkurrenten DM sind es 6500 Euro. Wieselhuber rät zu detaillierten Analysen, welche Produkte gut gehen, wo Märkte noch rentabel sind und welche Standorte aufgegeben werden müssten. Es geht nun um die Existenz. Die Verluste haben sich auf 200 Millionen Euro summiert, Tendenz stark steigend. Schlecker aber will von alledem nichts wissen. Die dringend gebotene Ausdünnung des Filialnetzes kommt für ihn nicht in Frage. Entnervt beendet Wieselhuber 2011 seine Beratungstätigkeit.

Mit dem Drogerie-Imperium geht es steil bergab

Wenige Monate später ist das Drogerie-Imperium am Ende. Tausende, fast ausschließlich weibliche Beschäftigte stehen auf der Straße. Anton Schlecker hingegen hat für sich und die Seinen Vorsorge getroffen. Kurz vor der Insolvenz überträgt er Frau und Kindern diverse Vermögenswerte, darunter auch der von hohen Mauern umgebene Stammsitz der Familie in Ehingen, der bis heute von Christa und Anton Schlecker bewohnt wird. Denn Schlecker hat sein Imperium als „eingetragener Kaufmann“ (e.K.) geführt und muss mit seinem gesamten Privatvermögen für Schulden des Unternehmens haften. Durch die Übertragungen macht er sich zum Habenichts. Auch das ist Gegenstand des nun beginnenden Gerichtsverfahrens.

Im Fall einer Verurteilung können sich die Gläubiger gleichwohl keine großen Hoffnungen machen. Bisher hat Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz dem einstigen Drogeriekönig gerade einmal 10,1 Millionen Euro abringen können. Sollten in Folge des Verfahrens weitere Gelder zur Verfügung stehen, werden Forderungen der Finanzbehörden und der Bundesagentur für Arbeit als Erstes bedient.

Das Schicksal der Schlecker-Frauen

Bis März 2013 hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) das Schicksal der „Schleckerfrauen“ nachgehalten: Nur rund die Hälfte der 17.000 Insolvenzopfer haben zu diesem Zeitpunkt wieder einen Anstellung gefunden.

Zu den Verlierern zählen auch Lieferanten und Logistikunternehmen, die auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben, sowie die BA, die Monate lang für ausbleibende Lohnzahlungen einspringt. (sts)