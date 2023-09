Straßburg -Mit bis ins Detail gefälschten Sportler-Biografien haben sich dutzende armenische Jugendliche Schengenvisa zur Teilnahme an Boxkämpfen in Europa erschlichen.



Doch statt bei Wettkämpfen im Thai-Boxen anzutreten, tauchten seit 2014 etwa 30 Jugendliche unter, wie die französische Staatsanwaltschaft in Nancy am Freitag mitteilte.



Wettkampfanträge seien gefälscht gewesen

Die Polizei zerschlug die Schleuserbande hinter den falschen Boxern diese Woche während der Europameisterschaften im Thai-Boxen in Paris. Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren reisten mit den Visa und in Begleitung von erwachsenen Trainern in die EU ein, nahmen aber nie an Kämpfen teil, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.



Einer der Begleiter wurde demnach in Paris verhaftet, er gelte als Kopf der Schleuser. Für die gefälschten Dokumente mussten die Familien der Jugendlichen den Angaben zufolge mehrere tausend Euro zahlen. Ihre Wettkampfanträge seien bis ins Detail gefälscht gewesen: falsche Diplome, Urkunden und Medaillen und selbst gestellte Fotos von Wettkämpfen oder Siegerehrungen gehörten zu den Dossiers.



Auf diese Weise sollen armenische Jugendliche nicht nur nach Frankreich, sondern auch nach Deutschland, in die Schweiz und nach Spanien eingereist sein, hieß es weiter. (afp)