Cottbus -Wenn Uwe Zillmer dieser Tage mit dem Geländewagen durch den Tagebau Cottbus-Nord fährt und sein Blick durch die Grube mit den Kohlebaggern, der Förderbrücke und Kipplastern wandert, dann überkommt ihn die Wehmut. „Ich habe fast mein ganzes Arbeitsleben hier verbracht“, sagt er. Zillmer ist Steiger bei Vattenfall Mining und Generation, der Bergbau- und Kraftwerkssparte des schwedischen Energiekonzerns. „Als der erste Kohlezug 1981 in den Tagebau einfuhr, war ich Lehrling und konnte das Geschehen von der Ferne beobachten“, so der 53-Jährige.



Wenn heute, am 23. Dezember 2015, der letzte Kohlezug aus dem Tagebau Cottbus-Nord ausfährt, wird Uwe Zillmer auch wieder dabei sein. „Das ist schon ein komisches Gefühl“, sagt er. Er kennt die Grube wie seine Westentasche, wie er selbst sagt, war dabei, als alles ausgebaggert wurde, hat selbst an vielen der Maschinen gearbeitet. Er war dabei, als in den besten Jahren Mitte der Neunziger 12 Millionen Tonnen Kohle jährlich aus der Grube geholt wurden. Er hat gesehen, wie Tausende Kohlezüge, mit Doppelloks davor und 1000 Tonnen Kohle dahinter, den Anstieg aus dem Tagebau hinaufschnaubten. „Das ist der einzige Tagebau in Deutschland wo die Kohle noch mit dem Zug abtransportiert wurde“, sagt er. Uwe Zillmer kann Hunderte Anekdoten aus diesem Erdloch erzählen. Er wird die Grube vermissen. „Das ist so mein Tagebau“, sagt er.



Ein Tagebau ist bald Geschichte

Der Tagebau Cottbus-Nord wurde in den siebiger Jahren erschlossen. Vier Dörfer wurden für die Braunkohle komplett abgebaggert. Peter Althaus

Als der erste Kohlezug am 8. April 1981 in den Tagebau einfuhr, war Uwe Zillmer noch ein Lehrling. Vattenfall

Die alte Förderbrücke im Tagebau wird nicht abgebaut sondern gesprengt. Peter Althaus

Ein Teil des ehemaligen Tagebaus steht bereits unter Wasser. Die Uferbereiche links wurden abgeflacht und so von Vattenfall bereits als Badestrände vorbereitet. Peter Althaus

René Schuster von der Grünen Liga in Cottbus kannte noch einige der sorbischen Dörfer, die wegen des Tagebaus abgebaggert wurden. Peter Althaus

Uwe Zillmer (53) verbrachte fast sein komplettes Arbeitsleben im Tagebau Cottbus-Nord. Peter Althaus

Wenn René Schuster vom Aussichtspunkt in den Tagebau schaut, wird auch er wehmütig. Doch aus ganz anderen Gründen als Uwe Zillmer. Wenn der Tagebau für Zillmer eine Art zweite Heimat geworden ist, beruht das auch darauf, dass man hier mehreren hundert Menschen die Heimat genommen hat. Vier Dörfer wurden komplett “abgebaggert“, wie die Braunkohlegegner es nennen. Schuster gehört zu den Tagebaugegnern und kannte noch die sorbischen Dörfer, die für Cottbus-Nord weichen mussten. Die Ortschaften Lakoma, Groß- und Klein Lieskow und Tranitz wurden umgesiedelt und abgetragen. Und auch die Lakomaer Teiche, ein Schutzgebiet mit über 170 bedrohten Tier- und Pflanzenarten , wurde trockengelegt, die Tiere immerhin weitgehend versetzt.



Nachdem die Kohle nun abgebaggert ist, will Vattenfall die Fläche renaturieren. Die günstigste Variante: eine Flutung. „Ab 2018 wird hier der größte See Brandenburgs entstehen“, erklärt Birgit Schroeckh, bei Vattenfall zuständig für die Tagebaue. Rund 19 Quadratkilometer werden nach Abschluss der Flutung mit Wasser bedeckt sein. Der vollgelaufene Tagebau wird von der Wasseroberfläche bis zum tiefsten Punkt 62,5 Meter messen. Experten rechnen, dass er um das Jahr 2025 voll sein könnte.



Die Tagebaugegner haben jedoch ihre Bedenken. Denn mit der Flutung der Tagebaue gelangen auch die Stoffe aus den Gruben in das Wasser der Spree, die hier zum Teil durchfließen wird. Besonders das Problem der „braunen Spree“ sorgt die Umweltschützer. „Nach Vattenfall-Angaben gibt es im Grundwasser des Tagebaus bis zu 700 Milligramm Eisen pro Liter“, so Schuster.



Die Verockerung der Spree besorgt vor allem die Bewohner des Spreewalds. dpa

Schon das Eisen aus den alten DDR-Tagebauen weiter flussaufwärts trägt zur Verockerung der Spree bei und bedroht den nahen Spreewald. „Durch die Einleitungen aus dem künftigen See, könnten die Werte in der Spree steigen“, meint Schuster. Gleiches gilt für die Sulfatwerte. „Sulfat setzt sich nicht am Boden des Sees ab,, sondern wandert mit dem Wasser. Das könnte die Grenzwerte fürs das Trinkwasser auch in Berlin überschreiten“, führt Schuster an. Derzeit liegt er bei maximal 250 Milligramm pro Liter Wasser. Im Grundwasser des Tagebaus wurden laut den Tagebaugegnern aber schon bis zu 3000 Milligramm pro Liter gemessen. Bei Vattenfall kennt man die Bedenken. „Der Tagebau wird zu 90 Prozent mit Spreewasser und nur mit 10 Prozent Grundwasser gefüllt werden“, erklärt Birgit Schroeckh. „Da werden die Grenzwerte eingehalten.“



So soll der künftige Ostsee dann aussehen. Vattenfall

Jedoch ist bisher nicht geklärt, wer für eventuelle Folgekosten aufkommen muss. So kann es sein, dass der See vom Eisen gereinigt werden muss, wie in anderen Tagebauen. Auch kann durch eine mögliche Verockerung ein wirtschaftlicher Schaden an der Spree oder im Spreewald entstehen. Anwohner der Orte am See fürchten zudem einen Grundwasseranstieg und eine Beschädigung ihrer Häuser. „Sobald der Ostsee aus der Bergaufsicht entlassen ist, haftet der Steuerzahler für solche Schäden“, mahnt Schuster. Birgit Schroeckh rechnet damit nicht so bald. „Das wird frühestens in den 20er, eher in den 30er Jahren passieren“, sagt sie. „Das Bergbaugesetz sieht vor, dass das erst geschieht, wenn keine Folgeschäden mehr zu erwarten sind.“