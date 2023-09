Frankfurt -Soviel Wahlkampf war nie im Fernsehen. Diesmal gab es die berüchtigte Elefantenrunde nicht nur nach, sondern auch vor der Entscheidung. Doch es war, um es uncharmant zu formulieren, eher eine Elefantinnenrunde. „Es gibt auch Männer hier“, fühlte sich Moderatorin Tina Hassel bemüßigt zu sagen bei der Vorstellung der Teilnehmerinnen der „Schlussrunde“ die von ARD und ZDF gemeinsam gesendet wurde. Neben Ursula von der Leyen, CDU, Manuela Schwesig, SPD, Katrin Göring-Eckardt, Grüne und Sahra Wagenknecht, Die Linke, saßen Christian Lindner für die FDP, Joachim Herrmann, CSU, und Alexander Gauland, AfD. Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Spitzenmann Matin Schulz hatten abgesagt. Moderiert wurde die Show von zwei Damen mit dem schönen Titel „Hauptstadtstudioleiterin“: Tina Hassel für die ARD und Bettina Schausten für das ZDF.

In einem dem Parlament en miniature nachgebildeten Halbrund und der Position im politischen Spektrum entsprechend platziert, bekamen die Gäste noch einmal Gelegenheit, ihre Parolen und Programme zu präsentieren: Es war also wenig Neues zu erwarten, obwohl die Sendung in einer Ankündigung unter dem Rubrum „Unterhaltung“ geführt wurde. Aber der Sinn dieser Veranstaltung war wohl eher in dem Bemühen der Sender zu suchen, der Unentschlossenheit vieler Wähler Rechnung zu tragen – wie ungeeignet so ein kurzatmiges Frage- und Antwortspiel auch sein mag.



Die Themen werden brav abgehandelt

Brav wurden denn auch die Themen abgehandelt, zuerst das Reizklima im Wahlkampf. Das bot Sahra Wagenknecht die Möglichkeit, die Abfragerei zu durchbrechen und damit in den Streit-Modus zu wechseln. Sie hob nicht ganz zu Unrecht hervor, dass die an der Regierung beteiligten Parteien nun im Wahlkampf „lautstark kritisieren“ würden, was sie doch selbst an Problemen hätten lösen können. Katrin Göring-Eckardt, ebenfalls bislang Opposition, konnte in die gleiche Kerbe hauen, als Ursula von der Leyen zum Vorwurf gestiegener Kinderarmut lediglich alle möglichen Wohltaten aufzählte, die die Christdemokraten den Bürgern hatten angedeihen lassen. Und beim Thema Gerechtigkeit wurde ihr Generalsekretär Peter Tauber eingeblendet, der eine „Renten-Kommission in der nächsten Wahlperiode“ versprach. Das erinnerte doch an den Spruch des Satirikers Robert Gernhardt: Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche...

Das Spiel wiederholte sich des öfteren, doch immerhin bot Joachim Herrmann ein schönes Beispiel an Rabulistik, als er die wachsende Armut mit gestiegenem Wohlstand erklären wollte: Wer jetzt soviel habe wie vor fünf Jahren, sei statistisch eben ärmer, wenn andere mehr hätten. Christian Lindner, Klassenbester in Rhetorik, wollte der Altersarmut mit dem Kampf gegen Bildungsarmut begegnen, womit das sträflich vernachlässigte Thema Bildung nun doch noch Raum bekam. Bettina Schausten fragte von der Leyen nach dem „Digitalpakt Schule“, der doch längst vereinbart, aber nicht umgesetzt worden sei, worauf die Ministerin erneut die Platte mit „in den nächsten Jahren“ auflegte, da sei das eine „Mega-Aufgabe“. Und dank ihrer sieben Kinder wisse sie, „wie Schulen aussehen“. Warum hat sie dann nicht mehr für die Verbesserung getan?



Von der Leyen hält mit Selbstlob dagegen

Die Vertreterinnen der Opposition überboten sich fast in der – korrekten – Analyse der Situation der Kinder: Das Gerede von den kaputten Schulklos „kennen wir schon“, stellte Göring-Eckardt fest. Es gebe auch zu wenig Kindergartenplätze und Erzieherinnen, die würden zudem zu schlecht bezahlt, und es mangele an Qualität in der Ausbildung. Und es herrsche Lehrermangel, assistierte Wagenknecht. Dass diese wie andere Versäumnisse der Kanzlerin und ihrer Partei wohl nicht auf die Füße fallen werden, ist ja eines der Merkwürdigkeiten dieses Wahlkampfs. Unbestreitbar nämlich auch, dass Merkels Regierung bei den selbstgesetzten Klimazielen versagt hat, wie Tina Hassel festhielt, auch wenn Ursula von der Leyen erneut Selbstlob dagegen hielt: man sei bei der Industrie 4.0 „führend in der Welt“.



Und dann saß da noch Alexander Gauland, Provokations-Profi der Rechtsaußen-Partei AfD. Und verfuhr nach dem bekannten Muster: Alles nicht so gemeint oder so gewesen, etwa mit seinem schlimmen Wort, man könne doch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, „in Anatolien entsorgen“. Und nur einmal hätte seine Partei eine Busladung zu einer CDU-Veranstaltung geschickt, um zu stören. Und dass Frauke Petry da auch Bedenken gehabt habe, das verstehe er nicht. Und zur Rente habe die „junge Partei“ noch kein Konzept. Und zum Klimawandel trage Deutschland doch nur zwei Prozent bei (weil ja das Klima außerhalb des Nationalstaats uns nichts angeht?). Aber einmal entfuhr ihm doch ein bemerkenswerter Satz: Wenn die FDP Christian Lindners „nicht für die Euro-Rettung Griechenlands gewesen wäre, dann gäb’s uns doch gar nicht!“ Eine schöne Vorstellung.



„Die Schlussrunde“, ARD & ZDF, von Donnerstag, 22 Uhr, gibt es auch in den Mediatheken.