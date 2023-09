Strafrechtlich hat der TV-Komiker Jan Böhmermann nichts mehr zu befürchten, aber für die Meinungsfreiheit steht heute vor dem Landgericht Hamburg einiges auf dem Spiel. Das Gericht entscheidet über die Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der das von Böhmermann im März vergangenen Jahres in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragene Gedicht „Schmähkritik“ komplett verbieten lassen, also eine Wiederholung unmöglich machen will.



Das Gedicht, in dem Erdogan unter anderem mit Sex mit Tieren in Verbindung gebracht wird, hatte sogar international einiges Aufsehen erregt. Erdogan hatte die strafrechtliche Verfolgung Böhmermanns wegen Beleidigung verlangt, die jedoch von der Justiz abgelehnt wurde: Die Ermittlungen hätten „strafbare Handlungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachweisen können“.

Es geht um den Kern der Aussage

Teilweise hatte Erdogan jedoch mit seinem Versuch Erfolg, zumindest eine Wiederholung der „Schmähkritik“ zu verhindern. Auf seinen Antrag hatte das Hamburger Landgericht im Mai vergangenen Jahres in einer einstweiligen Verfügung bestimmt, dass größere Teile des Gedichts in Zukunft nicht mehr aufgeführt werden dürften. Denn einige Passagen seien schmähend und ehrverletzend. Andere Abschnitte des Gedichts seien hingegen unproblematisch, denn sie setzten sich in zulässiger Weise satirisch mit aktuellen Vorgängen in der Türkei auseinander. Das heutige Urteil ist die Entscheidung in der Hauptsache, gegen die Rechtsmittel möglich sind. Der Anwalt Böhmermanns, Christian Scherz (Berlin) hat bereits angekündigt, gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der mündlichen Verhandlung im November hatte Scherz die Abweisung der Klage mit der Begründung verlangt, in diesem Fall sei die zeitgeschichtliche Einbettung des Gedichts von erheblicher Bedeutung. Denn der Kern des Aussage des Böhmermann-Gedichts liege fast ausschließlich in der Kritik am Umgang Erdogans mit der Meinungsfreiheit in der Türkei: „Wenn sich jemand so geriert, dann muss er sich die schärfste Kritik gefallen lassen.“

Der strittige Paragraph wird abgeschafft

Dem hatte der Anwalt Erdogans, Michael-Hubertus von Sprenger (München), entschieden widersprochen. Böhmermanns Gedicht sei nicht von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt, denn „ hier wird nur noch plump beleidigt, unterhalb der Gürtellinie“. Der Satiriker habe die Menschenwürde Erdogans verletzt, der „ als Prototyp des verlausten Türken“ gezeigt werde: „ Das ist schlicht rassistisch.“

Mit seinen Bemühungen, Böhmermann von der deutschen Justiz strafrechtlich belangen zu lassen, ist Erdogan dramatisch gescheitert. Nicht nur hatte die Mainzer Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Böhmermann wegen Beleidigung nach § 103 Strafgesetzbuch eingestellt, der die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht („Majestätsbeleidigung“). Darüber hinaus hatte die Bundesregierung angekündigt, den als anachronistisch angesehenen Paragrafen noch in dieser Legislaturperiode abzuschaffen.