Die ersten verschneiten Wintertage sind für Autofahrer immer eine besondere Herausforderung. Besonders gut verläuft die erste Fahrt auf vereisten Straßen nämlich selten – viel eher: besonders glatt. Vor allem, wenn es bergab geht, kann sich eine gewöhnliche Straße schnell mal in eine Rodelbahn verwandeln. So geschehen im kanadischen Montreal, wo sich am Montagmorgen (Ortszeit) ein Auto ins nächste verkeilte.

Rückwärts in den Linienbus

Festgehalten wurde die Rutschpartie vom Kanadier Willem Shepherd, der die Szene auf dem Weg zur Arbeit beobachtete. Zunächst krachte ein Linienbus in mehrere PKW, die sich ineinander verkeilt hatten. Daraufhin schepperte ein Transporter mit riesiger Metallleiter in den Linienbus. Ein weiterer Linienbus reiht sich in das Ensemble ein. Es folgt ein Polizeiwagen, der rückwärts den Hang hinabrollt und mit dem Heck in den zweiten Linienbus knallt. Das große Finale ist dann schließlich der Streuwagen, der noch hinter sich die Straße salzt, aber mit voller Wucht in den Polizeiwagen knallt, während Passanten noch „Raus aus dem Auto!“ rufen.

Das Video des Kanadiers hat auf Facebook bereits über 18 Millionen Aufrufe (Stand 6. Dezember) und über 40.000 Kommentare. In seinem Facebook-Post schreibt Willem Shepherd, dass bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt wurde. (mde)