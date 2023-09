Köln -Türkisfarbenes Wasser, ein feiner Sandstrand – das ist die Kulisse, vor der sich die Reisebloggerin Amelia Whelan normalerweise räkelt. So suggeriert es zumindest ihr Instagram-Account „Saltsandandsmoothies“.

Die braungebrannte Influencerin aus Hawaii zeigt sich auf ihrem Account mit mehr als 78.000 Abonnenten im Bikini an paradiesischen Orten, im Dschungel, vor zerklüfteten Klippen und traumhaften Stränden – doch der Schein trügt.

Whelan durchbrach das vermeintliche Idyll, das ihre fast 3500 idyllischen Instagram-Beiträge vorgaukeln, kürzlich mit einem Foto von sich an einem völlig verschmutzten Strand auf Bali: Die junge Frau sitzt zwischen Coffee-to-go-Bechern, Flaschen, Kanistern, Flipflops und sonstigem Plastikmüll. Die Bloggerin ist nicht die erste, die auf die große Verschmutzung auf Bali aufmerksam macht. Erst kürzlich hatte ein Taucher in einem schockierenden Video gezeigt, wie viel Plastikmüll im Meer vor Bali treibt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Das ist der wahre Sch…, den Ihr in Eurem Newsfeed nicht seht“

Die Bloggerin schreibt zu ihrem Bild: „Das ist Bali. Das sind die Philippinen. Das ist Asien. Das ist Indonesien. Das ist Hawaii. Das ist der wahre Sch…, den Ihr in Eurem Newsfeed nicht seht“.

Whelans Post erhielt auf Instagram mit rund 19.000 Herzen vier Mal so viele Likes wie ihre ansonsten perfekt inszenierten Bilder. Auf Facebook wurde der Post fast 260.000 Mal geteilt.

Reines Kalkül oder echte Betroffenheit?

Reines Kalkül der Bloggerin, um mehr Reichweite zu erzielen? In ihrem Textbeitrag dazu wirkt sie jedenfalls sehr geschockt: „Dies ist der Strand in der Nähe der beliebten Touristenattraktion, die ihr und eure Freunde schon viele Jahre auf der Bucket List habt. Dies ist der Strand direkt neben dem berühmten Surfspot, von dem ihr schon immer geträumt habt“, schreibt die Bloggerin.

„Dies ist der Strand um die Ecke von dem niedlichen Hipster-Café, das diese raffinierten Açaí-Bowls verkauft, die Ihr schon immer mal testen wolltet. Dies ist der Strand direkt unterhalb des wunderschönen Infinity-Pools, den Ihr schon immer fotografieren wolltet.“ Und: „Dies ist nur ein winziger Teil der Zerstörung.“ Sie habe geweint, als sie über diesen Strand voller Müll gelaufen sei, so die Influencerin. Ihr Appell: „Bereist die Welt. Und dann ändert sie, um sie besser zu machen.“

Whelan wird Heuchlerei vorgeworfen

Für ihre Aktion erhielt sie allerdings nicht nur Zuspruch, wie Whelan in einem weiteren Post auf Instagram schreibt: Etliche Nutzer hätte ihr geschrieben, ihr Verhalten sei „moralisch unethisch“ und „heuchlerisch“, da sie als Reise-Influencerin viel mit dem Flieger, Motorboot oder Auto unterwegs sei. Whelan wehrt sich: Sie könne ja schlecht von Insel zu Insel schwimmen, um voranzukommen.

Diese Reaktionen zeigen: Glaubwürdig ist so ein Umweltschutz-Appell wohl erst dann, wenn auch vor der eigenen Haustür gekehrt wird. Allerdings hat Influecerin Amelia Whelan mit ihrem Müll-Beitrag in der sonst so schönen heilen zurechtgefilterten Welt von Instagram einen ersten Schritt gemacht. (rer)

Das könnte Sie auch interessieren: