Die asiatische Spezialität erfreut sich auch bei uns großer Beliebtheit. Allerdings meist als Instant-Gericht mit fieser Zutatenliste. Wirklich lecker und gesund geht anders! Wir zeigen, wie das ganz einfach ­und nur mit ganz natürlichen Geschmacksverstärkern funktioniert.



Miso-Ramen mit Entenbrust

Zutaten für 4 Portionen

1 Entenbrust, ca. 400 g

90 ml Sake (japanischer Reiswein, ersatzweiße Sherry Medium)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

2 TL frischer Ingwer, fein gehackt

120 g helles Miso (Sojabohnenpaste)

1 Schalotte, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

2 Mini-Pak-Choi

4 Frühlingszwiebeln, in Ringen

1,8 l Gemüsebrühe

2 TL geröstetes Sesamöl

4 Bio-Eier

300 g Ramennudeln

2 EL Sesamsaat, geröstet

Meersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

neutrales Öl

Ofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Haut der Entenbrust mehrmals schräg einritzen, Fleisch salzen und pfeffern. In einer beschichteten Pfanne 1 EL Öl erhitzen. Entenbrust auf der Hautseite etwa 5 Minuten goldbraun braten, wenden und auf der Fleischseite kurz scharf anbraten. In Alufolie wickeln, im Ofen auf einem Gitterrost ca. 15 Minuten garen, herausnehmen und ruhen lassen.

Sake und Ingwer aufkochen, vom Herd nehmen. Miso zugeben und glatt rühren. In einem Topf 2 EL Öl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin weich dünsten, kurz anbraten, mit Brühe aufgießen, aufkochen und zehn Minuten zugedeckt köcheln. Misocreme unterrühren, Sesamöl zugeben, eine Minute köcheln.

Die aktuelle Ausgabe "Aufs Land" kann hier online bestellt werden

Eier sehr weich kochen (ca. 4 Minuten), kalt abschrecken, vorsichtig schälen und längs halbieren. Entenfleisch quer zur Faser in dünne Scheiben schneiden. Nudeln nach Packungsanleitung kochen, abgießen, abtropfen lassen, in großen Portionsschüsseln verteilen. Suppe erhitzen, Pak Choi in mundgerechte Stücke schneiden, zugeben und kurz köcheln lassen.

Entenbrust, Eierhälften, Pak Choi und Frühlingszwiebeln auf den Nudeln anrichten. Mit der kochend heißen Suppe übergießen und mit Sesam bestreut sofort servieren. Bei der Suppeneinlage darf variiert werden: Spinat, Shiitake-Pilze, Seetang, Rind- oder Schweinefleisch passen genauso gut.



Bei den Zutaten für Ramen gilt: Erlaubt ist alles, was der Küchenschrank hergibt! iStock/Lisovskaya

Shoyu-Ramen mit Garnelen

Zutaten für 4 Portionen

360 g Ramennudeln

2 Handvoll Sojasprossen

1-2 kleine Peperoni rot

1,6 l japanische Hühnerbrühe

2 TL frischer Ingwer, fein gehackt

4 Frühlingszwiebeln, in Ringen

2 EL Zitronengras, fein gehackt

4 EL Fischsauce

2 EL Limettenschale

6 EL Limettensaft

200 g Enoki- und/oder Shiitakepilze

200 g Bio Shrimps, küchenfertig

200 g Thai-Spargel grün (optional, sonst Pak Choi)

6 EL Thai-Basilikum, fein gehackt



Ramen nach Packungsanweisung ca. 4–5 Minuten in kochendem Wasser garen, in ein Sieb abgießen und kalt abspülen. Sprossen in einem Sieb mit kochend heißem Wasser überbrühen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Peperoni waschen, längs halbieren und Stielansatz und Kerne entfernen.



Die aktuelle Ausgabe "Aufs Land" kann hier online bestellt werden

Hühnerbrühe erhitzen. 200 ml Brühe in einen zweiten Topf geben, Peperoni, Zitronengras, Fischsauce, Ingwer, Limettenschale und -saft zugeben, alles gut vermischen.

Thai-Spargel mit den Shrimps, den Pilzen und den Sprossen zur Hühnerbrühe-Limetten-Mischung geben und alles 3–4 Minuten köcheln lassen.

Nudeln im Sieb noch einmal mit kochendem Wasser übergießen und abtropfen lassen, dann auf vier große Suppenschüsseln verteilen. Die Hühnerbrühe-Shrimps-Mischung darübergeben, alles mit der restlichen, kochend heißen Hühnerbrühe aufgießen, nach Belieben mit Thai-Basilikum und Frühlingszwiebeln bestreuen und gleich servieren.

Beide Varianten können natürlich auch vegetarisch zubereitet werden. Die Hühnerbrühe durch Gemüsebrühe ersetzen. Fischsauce gibt es inzwischen auch als vegetarische Variante.

Noch mehr Seelenfutter, das nicht nur satt, sondern garantiert auch glücklich macht, finden Sie im neuen „Aufs Land!“ Berliner Verlag GmbH

Das könnte Sie auch interessieren: