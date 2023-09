Köln -Wohin mit der Muttermilch, wenn das Baby längst satt und der Kühlschrank schon voll ist? Das fragte sich die 24-jährige Rafaela Lamprou aus Zypern. Nach der Geburt ihres heute sieben Monate alten Sohnes Anjelo produzierte sie Unmengen Muttermilch – etwa 2,5 Liter am Tag. Sie beschloss, anderen etwas abzugeben. Heute verkauft sie in die ganze Welt – und zwar an Männer.



Zunächst habe sie andere Mütter in ihrem Umfeld gefragt, die selbst nicht genug Milch hatten, erzählte die zweifache Mutter dem Daily Telegraph. „Es war so schön, die Gesichter der Mütter zu sehen, denen ich damit helfen konnte.“ Kurz danach belieferte sie sogar andere Mütter im Ausland.



Männer wollen Muttermilch aus Fetisch-Gründen

Plötzlich aber seien Männer auf sie zugekommen und hätten sie nach ihrer Muttermilch gefragt. Zunächst vor allem Bodybuilder, die die Milch nach eigenen Aussagen zum Muskelaufbau benutzen wollten. „Dann erreichten mich aber auf einmal auch Anfragen von Männern, die einen Fetisch haben.“



Seltsam sei diese Situation am Anfang für sie gewesen, gibt Lamprou zu. „Ich habe keine Ahnung, was die Männer damit machen. Sie sagen, dass sie sie trinken.“ Sie sei aber grundsätzlich unvoreingenommen und das Ganze störe sie nicht – schließlich müsse sie ja nichts von ihrem Körper zeigen.



Schon 500 Liter Muttermilch verkauft

Seitdem stille sie auf Nachfrage. Und biete das auch auf einer Website an. 500 Liter Muttermilch habe sie auf diese Weise schon an Fremde verkauft und damit bereits über 5.000 Euro verdient. Und sie möchte nach eigenen Aussagen auch erst einmal damit weitermachen. „Ein bisschen macht das nämlich auch süchtig“, sagt sie. (iwo)