Potsdam -Einige Liebhaber der weißen Stangen können es kaum abwarten. In knapp vier Wochen beginnt in Brandenburg offiziell die Spargelsaison. Doch schon zu Ostern könnten mit etwas Wetter-Glück frische weiße Stangen auf die Teller kommen, macht der Teltower Spargelexperte Jürgen Schulze uns den Mund wässerig.



Für die kommenden Tage sei wärmeres Wetter vorhergesagt. Das könne das Wachstum entsprechend ankurbeln. Überall in den Anbaugebieten seien die Dämme mit Folie überzogen, so dass es bei guten Bedingungen bereits zum Osterfest erste Angebote geben könnte.



Außerdem soll pünktlich zum Saisonbeginn ein neues Info-System für Spargelbauern online gehen.



Auf „Spargelprognosen.de“ werden dann ab 1. April Infos und Vorhersagen zur Spargeldamm-Temperatur zusammengetragen und veröffentlicht. Über Spezialsensoren werden in einem Beet in Großbeeren in unterschiedlichen Tiefen Temperaturen gemessen. Auch der Wassergehalt wird erfasst.



Daraus ergibt sich in Kombination mit Wetterdaten eine Aussage über die Entwicklung unter der Erde. Das Projekt ist in Kooperation zwischen dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren und dem Land entstanden. Mehr Planungssicherheit für Spargelbauern ist das Ziel.



Hintergrund: Spargel braucht eine Temperatur von dauerhaft neun Grad um mit dem Wachsen zu beginnen. Und die werden in den nächsten Tagen immer wieder erreicht. Besonders heute ist es mit viel Sonne und 13 Grad schon frühlingshaft. Leider bleibt das nicht bis zum Wochenende so, meldet der Deutsche Wetterdienst. Freitag vermiesen uns Wolken den Start ins Wochenende, am Sonnabend und Sonntag bleibt es trotz vieler Wolken wenigstens meist trocken.