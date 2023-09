Immer wieder zum Lachen, was Kinder so zu Papier bringen. Da stehen schräge Phantasie-Tiere auf bunten Mini-Häusern, Menschen mit riesenhaften Klauen sitzen in lustigen Fahrzeug-Gebilden. Mit der Realität hat das oft nicht viel zu tun – muss es ja auch nicht! Im Gegenteil: Die kindliche Perspektive erschafft doch erst die wahren coolen Bilder.



Dom zeichnet, Papa hext sie in die Realität

Das hat sich jetzt auch ein Vater gesagt und die Zeichnungen seines 6-jährigen Sohnes Dom in einem realen Umfeld wahr werden lassen. Mit ein bisschen digitaler Trickserei stehen die Ideen des Kleinen plötzlich mitten in der Realität. Auf seinem Instagram-Account zeigt Dom die schönsten Zeichnungen – und was sein Papa daraus gemacht hat. Schräg und wunderbar!



Irgendwie niedlich, das Felltierchen

Hey, Freunde, schwimmt mit mir!

Ein Gefährt der Zukunft

Gestatten, Pinguin Schrumpfkopf

Monster-Alarm im Kuhstall

Schräg und flauschig

Endlich, ein ECHTES Seepferd!

