Kremmen -Mit einem Pfeifkonzert haben rund zwei Dutzend Gewerkschafter und Mitglieder der Partei Die Linke die rund 180 Delegierten beim Landesparteitag der AfD im brandenburgischen Kremmen empfangen. Mit Plakaten wie „Rote Karte für Rassisten“ demonstrierten sie am Samstag gegen die nationalkonservative Politik des Landesvorsitzenden Alexander Gauland und für den brandenburgischen Mindestlohn von 9 Euro, den die AfD im Landtag abgelehnt hatte.

Nach der Spaltung der AfD-Fraktion in Baden-Württemberg und dem offenen Streit im Bundesvorstand der Partei wird der Gastauftritt der Vorsitzenden Frauke Petry auf dem Landesparteitag mit großer Spannung erwartet. Sie führt einen Machtkampf mit ihren Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der als Vorsitzender die Stuttgarter AfD-Fraktion verlassen und eine eigene Fraktion gegründet hatte. Hintergrund waren antisemitisch gewertete Äußerungen des AfD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon. Gauland hatte Petry für ihre Intervention in der Stuttgarter Fraktion scharf kritisiert, weil sie sich „in Landesinterna eingemischt hat, die sie nichts angehen.“ dpa