Ottawa -Einen Tag nach dem Schuss auf einen deutschen Touristen in Kanada hat die Polizei einen möglichen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler hätten ein Auto sichergestellt, das den Zeugenaussagen zu einem an der Tat beteiligten Fahrzeug entsprach, teilte ein Polizeisprecher in der westlichen Provinz Alberta am Freitagabend (Ortszeit) mit. Ein Mann, der sich bei dem Fahrzeug aufhielt, sei festgenommen worden. Die Polizei ermittelt nun, ob und wie er an der Tat beteiligt war. Das Tatmotiv ist weiter unklar.

Aus dem Auto beschossen

Dem 60-jährigen Deutschen war gestern aus einem vorbeifahrenden Auto in den Kopf geschossen worden. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in einen Graben und anschließend gegen einen Baum. Drei Familienmitglieder wurden dabei leicht verletzt. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Freitag, der Deutsche sei außer Lebensgefahr. Der Deutsche sei am Donnerstag im Auto auf einer Straße in Richtung des Banff-Nationalparks im Westen Kanadas unterwegs gewesen, als sich der Angriff ereignete, sagte Polizeisprecher Tom Kalis der Nachrichtenagentur AFP.

Der Deutsche wurde in ein Krankenhaus im rund 60 Kilometer entfernten Calgary geflogen. Nach Polizeiangaben war er am Unfallort bei Bewusstsein, die Ärzte beschrieben seinen Zustand aber als „ernst und lebensbedrohlich“. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Freitag, der Deutsche sei nach Angaben der kanadischen Polizei außer Lebensgefahr.

Kontakt zu den Angehörigen

Das Ministerium stehe in Kontakt mit den Angehörigen, die betreut würden. Die kanadische Polizei teilte am Freitag mit, der Mann erhole sich von einer Operation. Sein Zustand sei stabil. Polizei geht dem Verdacht nach, dass dem Schuss auf den Deutschen ein Streit mit einem anderen Autofahrer vorausging. Die Ermittler fahnden nach einem schwarzen Auto, welches den Wagen des Opfers überholte, als der Schuss abgefeuert wurde. Der Fahrer des schwarzen Wagens sei weiß, männlich und habe lange schwarze Haare.

(dpa)