Sontra -Ein Familienstreit ist möglicherweise die Ursache für Schüsse auf offener Straße im nordhessischen Sontra gewesen. Nach ersten Ermittlungen sei das Motiv in familiären Konflikten zu suchen, sagte ein Sprecher der Polizei in Eschwege am Montag. Bei der Tat war am Sonntag ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Er schwebte trotz einer Operation in Lebensgefahr. Der mutmaßliche 44-jährige Schütze aus Göttingen wurde festgenommen.



Laut den Ermittlern war es auf einer Straße zu einem Streit zwischen dem 24-Jährigen aus Sontra und dem 44-jährigen Mann gekommen. Der Göttinger habe daraufhin plötzlich eine Waffe gezogen und mehrmals geschossen. Das Opfer wurde im Bauch getroffen, schwer verletzt und musste im Krankenhaus in Eschwege operiert werden. Der mutmaßliche Schütze floh zunächst mit einem Auto, wurde dann aber in der Nacht zu Montag in Nordrhein-Westfalen nach einem Verkehrsunfall festgenommen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. (dpa)