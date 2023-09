Konstanz -Der Schütze in der Konstanzer Diskothek ist nach einem Streit in dem Tanzclub mit einem Sturmgewehr zum späteren Tatort zurückgekommen. Der Mann schoss einen Türsteher nieder, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Sonntag in Konstanz sagte. Der Schütze, ein vorbestrafter Mann irakisch-kurdischer Herkunft, habe nach einer Auseinandersetzung in dem Club ein Sturmgewehr geholt und sei damit zur Diskothek zurückgekehrt. Bei dem Schützen habe es sich um den Schwiegersohn des Betreibers der Diskothek gehandelt.

Angreifer wurde erschossen

Bei der Bluttat starb der Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek, mehrere Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein Polizist. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei starb auch der Angreifer.

Trotzdem sei Schlimmeres verhindert worden, sagte Polizeipräsident Ekkehard Falk bei der Pressekonferenz am Sonntag. Durch ein neues Einsatzkonzept der Polizei seien so bezeichnete Erstinterventionskräfte schnell an Ort und Stelle gewesen, sagte er.

(dpa)